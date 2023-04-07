Лавров: ситуация в мире подтверждает необходимость газового хаба в Турции
- РИА Новости
Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
«Говорили о ходе работ по созданию в Турции газового хаба для транспортировки российских углеводородов», — сообщил Лавров.
Он рассказал, что единая позиция Москвы и Анкары заключается в том, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает верность решения о создании хаба.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о работе Турции над созданием газового хаба.