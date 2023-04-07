Лавров: ситуация в мире подтверждает необходимость газового хаба в Турции

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Москва и Анкара едины во мнении, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает необходимость создания газового хаба.
Лавров: ситуация в мире подтверждает необходимость газового хаба в Турции
  • РИА Новости

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Говорили о ходе работ по созданию в Турции газового хаба для транспортировки российских углеводородов», — сообщил Лавров.

Он рассказал, что единая позиция Москвы и Анкары заключается в том, что нестабильная геополитическая ситуация подтверждает верность решения о создании хаба.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о работе Турции над созданием газового хаба.

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