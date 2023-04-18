«Газпром» заявил, что ЕС будет очень непросто восполнить запасы газа в ПХГ

Компания «Газпром» заявила, что Евросоюзу будет очень непросто восполнить запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) до уровня прошлого года в связи с политически мотивированным отказом от российских энергоресурсов.

«Это будет сделать очень непросто с учётом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа», — цитирует сообщение ТАСС.

В «Газпроме» добавили, что большое влияние на объёмы голубого топлива на рынке газа в Европе будет оказывать конкуренция за сжиженный природный газ.

В сообщении отмечается, что в подобных условиях восполнение запасов газа в ПХГ до уровня 2022 года может стать для европейских компаний нетривиальной задачей.

В феврале директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что спрос на российские энергоносители в Европе остаётся высоким.

До этого в МИД России заявили, что бойкот российских энергоносителей под нажимом США и вопреки собственным экономическим интересам привёл к подрыву энергетической безопасности ЕС.