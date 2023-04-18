«Газпром» заявил, что ЕС будет очень непросто восполнить запасы газа в ПХГ
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«Это будет сделать очень непросто с учётом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа», — цитирует сообщение ТАСС.
В «Газпроме» добавили, что большое влияние на объёмы голубого топлива на рынке газа в Европе будет оказывать конкуренция за сжиженный природный газ.
В сообщении отмечается, что в подобных условиях восполнение запасов газа в ПХГ до уровня 2022 года может стать для европейских компаний нетривиальной задачей.
В феврале директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что спрос на российские энергоносители в Европе остаётся высоким.
До этого в МИД России заявили, что бойкот российских энергоносителей под нажимом США и вопреки собственным экономическим интересам привёл к подрыву энергетической безопасности ЕС.