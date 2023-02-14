Дипломат Пилипсон: спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким

Директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что спрос на российские энергоносители в Европе остаётся высоким.

Как передаёт его слова РИА Новости, ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда «Газпром» остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме.

«Внятного экономического обоснования для подобных действий мы не видим: увеличиваются затраты, появляются риски недобора нужных объёмов», — пояснил Пилипсон.

По его словам, потребителей в Болгарии убеждают в том, что реальный рост цены на газ компенсируется мифическим «укреплением энергетической безопасности» Болгарии.

Ранее венгерский президент Каталин Новак заявила, что Россия не является основным торговым партнёром для Венгрии, но её экономика — одна из самых определяющих в мире.

7 февраля в МИД России заявили, что бойкот российских энергоносителей под нажимом США и вопреки собственным экономическим интересам привёл к подрыву энергетической безопасности ЕС.