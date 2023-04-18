«Газпром»: Европа прошла зиму-2022/23 благодаря погоде, гарантий повторения этого нет

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В компании «Газпром» предупредили, что Европа прошла отопительный сезон-2022/23 благодаря погоде, гарантий повторения этого нет.
«Газпром»: Европа прошла зиму-2022/23 благодаря погоде, гарантий повторения этого нет
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Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение российской компании, сезон отбора газа из подземных хранилищ газа (ПХГ) в государствах Европы окончился 6 апреля. По данным «Газпрома», уровень заполненности ПХГ снизился до 55%, составив 55,4 млрд куб. м.

Отмечается, что европейские страны смогли пройти отопительный сезон во многом благодаря тёплой погоде в зимний период.

«Но гарантий, что природа сделает такой подарок и в предстоящем отопительном периоде, нет», — предупредил «Газпром».

Кроме того, в компании напомнили, что Евросоюзу будет очень непросто восполнить запасы в своих ПХГ до уровня прошлого года в связи с политически мотивированным отказом от российских энергоресурсов.

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