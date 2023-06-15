«Риторика становится более агрессивной»: правительство ФРГ в стратегии нацбезопасности назвало Россию наибольшей угрозой

Берлин считает Москву самой большой угрозой миру и Евро-Атлантическому региону «на обозримое будущее». Об этом говорится в представленной немецким правительством стратегии нацбезопасности. Спецоперация РФ на Украине называется в этом документе «эпохальным нарушением европейского миропорядка», за счёт чего российская сторона якобы «напрямую угрожает» безопасности ФРГ и её союзников в НАТО и ЕС. В Берлине призывают инвестировать в «способность к защите и оборонный потенциал». По мнению экспертов, тенденция к демонизации России со стороны ФРГ будет только усиливаться, поскольку на этом фоне немецким властям будет легче наращивать потенциал бундесвера. При этом аналитики считают, что создание стратегии не обошлось без участия США.

Немецкое правительство назвало Россию наибольшей угрозой миру в новой стратегии нацбезопасности ФРГ, которую представил кабмин.

«Сегодняшняя Россия представляет собой самую большую угрозу миру и безопасности в Евро-Атлантическом регионе на обозримое будущее», — говорится в документе.

Спецоперация РФ на Украине называется «эпохальным нарушением европейского миропорядка», за счёт чего российская сторона якобы «напрямую угрожает» безопасности ФРГ и её союзников в НАТО и ЕС.

«Ни Германия, ни НАТО не стремятся к противостоянию или конфронтации с Россией. Однако мы в альянсе готовы и способны в любое время защитить наш суверенитет и свободу, а также суверенитет и свободу наших союзников», — сообщается в доктрине.

Вместе с тем Берлин призвал не допустить распространения украинского конфликта на соседние страны. Как считают немецкие власти, поддерживая Украину, Германия вносит вклад в собственную безопасность.

«Россия сознательно пытается дестабилизировать демократические общества Европы, ослабить ЕС и НАТО и проводит на международном уровне политику интересов, направленную против международного права и прав человека. Энергетическая и сырьевая политика — часть этого подхода», — отмечается в стратегии.

Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила на пресс-конференции, что Германия якобы принесла в жертву свою национальную безопасность, войдя в зависимость от энергоресурсов из России. По её словам, Берлин заплатил «тройную цену» за каждый поставленный РФ кубический метр газа. Бербок пообещала, что впредь немецкие власти будут больше внимания уделять вопросам безопасности, принимая решения в области энергетики.

Помимо российского вопроса, речь в документе идёт и о том, что правительство Германии стремится укрепить европейский оборонный потенциал «в дополнение к НАТО».

«Конкурентоспособность и способность к сотрудничеству немецкой сферы безопасности и оборонной промышленности в рамках ЕС и Европы имеют решающее значение в этом отношении и должны быть расширены. С этой целью федеральное правительство обновит свой стратегический документ в области безопасности и оборонной промышленности», — сообщается в стратегии.

В частности, констатируется, что комплексная безопасность требует инвестиций, а именно в «способность к защите и оборонный потенциал».

«На начальном этапе, в том числе через недавно созданный специальный фонд бундесвера, мы внесём свой вклад в размере 2% ВВП в достижение целей НАТО по наращиванию потенциала в среднем за несколько лет», — говорится в документе.

В то же время речь идёт об укреплении трансатлантического альянса, а также тесного и доверительного партнёрства с Соединёнными Штатами.

«Мы прочно укоренены в трансатлантическом альянсе, что является выражением наших тесных связей и партнёрства с США», — отмечается в сообщении.

Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© Susan Walsh

В частности, Германия продолжит предоставлять НАТО самолёты-носители для ядерного сдерживания в Европе, говорится в новой стратегии нацбезопасности страны.

КНР же в документе называется одновременно «партнёром, конкурентом и системным соперником».

«Китай различными способами пытается перестроить существующий международный порядок, основанный на правилах, всё более агрессивно претендует на региональное превосходство и при этом постоянно действует вразрез с нашими интересами и ценностями», — подчёркивается в доктрине.

В стратегии также говорится, что Берлин защищает свой «свободный демократический порядок от нелегитимного влияния извне, от дезинформации и всех форм экстремизма».

Помимо прочего, немецкие власти поддерживают расширение ЕС за счёт Украины и других стран, а также признают необходимость «обеспечить дееспособность» Евросоюза, в том числе провести реформы внутри ЕС, отмечается в документе.

«В качестве главной угрозы»

Как заявил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, стратегия нацбезопасности в случае окончательного одобрения в правительстве станет ключевым оборонным доктринальным документом для ФРГ.

«В подобных документах отображается общая стратегия дальнейшего развития обороны страны. Но в данном случае мы видим, что в доктрине очень чётко демонстрируются намерения Германии развивать свою оборону, исходя из представления России в качестве главной угрозы безопасности государства», — отметил эксперт.

Как считает Семибратов, такого рода обвинения в адрес РФ нужны, чтобы «настроить весь мир против России».

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«На Западе это уже делают с начала СВО на различных международных площадках, в частности на саммите G20 и в рамках ООН. Но теперь, по всей видимости, Берлин решил активизироваться на этом треке», — пояснил аналитик.

Он также заявил, что тенденция демонизации России в дальнейшем будет только усиливаться.

«На этом фоне Германия намеревается наращивать потенциал бундесвера. В Берлине понимают, что сейчас в Европе возрастает роль вооружённых сил Польши и Франции, а потому опасаются остаться не у дел. Немцы всё прекрасно понимают, а потому начнут проводить более активную политику по разделению политического влияния внутри ЕС», — добавил Семибратов.

Как он полагает, заявления о том, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией, «являются дипломатической уловкой».

«Проще говоря, это откровенная ложь. Североатлантический альянс демонстрирует, что взял курс на долгосрочное противостояние с Россией. Сейчас это отражается в политике перевооружения Европы. При этом сам альянс в качестве сценария дальнейшего развития не исключает начала прямого военного противостояния с Россией — к этому в Берлине и готовятся», — сказал Семибратов.

Вассальная зависимость

По мнению аналитиков, Германия, пытаясь пойти на расширение своего военно-политического потенциала, «так или иначе оказывается в ещё более глубокой зависимости от США».

«Прямое заявление о том, что Россия для Германии стала врагом номер один, окончательно ставит крест на среднесрочных и долгосрочных перспективах создания так называемой Большой Европы от Лиссабона до Владивостока. Откровенно антироссийская оборонная концепция Германии является некой лакмусовой бумажкой того, что новый железный занавес стал существующей военно-политической реальностью в Европе», — полагает Семибратов.

Сходного мнения придерживается и научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. По его словам, новая стратегия нацбезопасности стала свидетельством того, что Германия окончательно «повязла в американском политическом спектре».

«Сейчас ФРГ фактически является вассалом США. Понятно, что эту доктрину писали под пристальным вниманием старшего брата из Вашингтона», — отметил Камкин в разговоре с RT.

Солдаты бундесвера

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© Mindaugas Kulbis

На этом фоне, как утверждает аналитик, антироссийские положения документа говорят о том, что отношения между Берлином и Москвой находятся «в крайне низкой точке».

«Поддержка киевского режима и демонизация России на разных уровнях свидетельствуют о намерении Германии не только полностью разорвать экономические связи с РФ, но и пойти на эскалацию напряжённости. Риторика Берлина становится всё более агрессивной», — подчеркнул Камкин.

Он также отметил, что такое положение вещей объясняет, почему немецкие политики «продвигают украинскую повестку и так суетятся», пытаясь привлечь всё больше стран в антироссийскую коалицию.

«Дипломатические действия, которые предпринимаются в Германии и других западных странах, свидетельствуют о том, что они готовятся к коренному изменению архитектуры глобальной безопасности. Они вводят сбор в 2% от ВВП на оборонные нужды, чтобы компенсировать отправленное на Украину оружие и нарастить собственные арсеналы. И всё это делается намеренно под антироссийским соусом, чтобы было легче объяснить своим гражданам необходимость реализации таких инициатив», — заключил Камкин.