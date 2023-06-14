Германия продолжит поставлять НАТО самолёты для ядерного сдерживания в Европе

Германия продолжит предоставлять Североатлантическому альянсу самолёты-носители для ядерного сдерживания в Европе, говорится в новой стратегии национальной безопасности страны.

В документе говорится, что надёжное ядерное сдерживание необходимо до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие.

«Германия будет и дальше вносить свой вклад в совместное владение ядерным оружием и будет непрерывно предоставлять необходимые для этого самолёты-носители», — приводит текст документа РИА Новости.

Кроме того, Германия в стратегии нацбезопасности назвала Россию крупнейшей угрозой мира и безопасности в Евроатлантическом регионе.