Германия продолжит поставлять НАТО самолёты для ядерного сдерживания в Европе
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В документе говорится, что надёжное ядерное сдерживание необходимо до тех пор, пока в мире существует ядерное оружие.
«Германия будет и дальше вносить свой вклад в совместное владение ядерным оружием и будет непрерывно предоставлять необходимые для этого самолёты-носители», — приводит текст документа РИА Новости.
Кроме того, Германия в стратегии нацбезопасности назвала Россию крупнейшей угрозой мира и безопасности в Евроатлантическом регионе.