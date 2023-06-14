Германия в стратегии нацбезопасности назвала Россию крупнейшей угрозой для мира в Европе

Германия в своей стратегии национальной безопасности назвала Россию крупнейшей угрозой мира и безопасности в Евроатлантическом регионе.

«Сегодняшняя Россия представляет собой в обозримом будущем самую большую угрозу для мира и безопасности в Евроатлантическом регионе», — говорится в документе.

Берлин утверждает, что специальная военная операция России на Украине является «эпохальным переломом в европейском мирном порядке», который напрямую угрожает безопасности Германии и её союзников по НАТО.

«Ни Германия, ни НАТО не стремятся к вражде или конфронтации с Россией. Однако в альянсе мы всегда готовы и способны защитить суверенитет и свободу нас и наших союзников», — говорится в документе, который цитирует РИА Новости.

В мае бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что стремление Вашингтона сделать Украину одним из членов НАТО было серьёзной ошибкой и привело к нынешнему конфликту.