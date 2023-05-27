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Киссинджер заявил, что конфликт на Украине произошёл из-за стремления принять её в НАТО

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Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что стремление Вашингтона сделать Украину одним из членов НАТО было серьёзной ошибкой и привело к нынешнему конфликту.

Об этом он рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.

«Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьёзной ошибкой и привело к этой войне», — сказал политик.

По его словам, отношение России к Европе всегда характеризовалось определённой «двойственностью», что также сказалось на эскалации конфликта.

Ранее Киссинджер высказался за вступление Украины в НАТО.

Позже зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил предложение Киссинджера принять Украину в НАТО.

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