Киссинджер заявил, что конфликт на Украине произошёл из-за стремления принять её в НАТО
Об этом он рассказал в интервью газете The Wall Street Journal.
«Я думаю, что предложение принять Украину в НАТО было серьёзной ошибкой и привело к этой войне», — сказал политик.
По его словам, отношение России к Европе всегда характеризовалось определённой «двойственностью», что также сказалось на эскалации конфликта.
Ранее Киссинджер высказался за вступление Украины в НАТО.
Позже зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил предложение Киссинджера принять Украину в НАТО.