Медведев осудил предложение Киссинджера принять Украину в НАТО

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил предложение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера принять Украину в НАТО.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Медведев напомнил, что Киссинджеру скоро исполнится сто лет и «он ещё с Брежневым встречался».

«Однако тут он совсем неправ», — написал зампред Совбеза России.

Медведев предположил гипотетически, что если Украину примут в НАТО и киевский режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории, то это приведёт к конфликту России и альянса.

Ранее Киссинджер заявил, что выступает за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь после этого заявил, что Украина не должна стать линией фронта в противоборстве крупных держав.