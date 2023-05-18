Медведев осудил предложение Киссинджера принять Украину в НАТО
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Медведев напомнил, что Киссинджеру скоро исполнится сто лет и «он ещё с Брежневым встречался».
«Однако тут он совсем неправ», — написал зампред Совбеза России.
Медведев предположил гипотетически, что если Украину примут в НАТО и киевский режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории, то это приведёт к конфликту России и альянса.
Ранее Киссинджер заявил, что выступает за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь после этого заявил, что Украина не должна стать линией фронта в противоборстве крупных держав.