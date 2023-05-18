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Медведев осудил предложение Киссинджера принять Украину в НАТО

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев осудил предложение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера принять Украину в НАТО.
Медведев осудил предложение Киссинджера принять Украину в НАТО
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале. 

Медведев напомнил, что Киссинджеру скоро исполнится сто лет и «он ещё с Брежневым встречался».

«Однако тут он совсем неправ», — написал зампред Совбеза России. 

Медведев предположил гипотетически, что если Украину примут в НАТО и киевский режим не откажется от попыток вернуть утраченные территории, то это приведёт к конфликту России и альянса.

Ранее Киссинджер заявил, что выступает за присоединение Украины к Североатлантическому альянсу.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь после этого заявил, что Украина не должна стать линией фронта в противоборстве крупных держав.

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