Берлин призвал не допустить распространения украинского конфликта на соседние страны

Правительство Германии в своей стратегии национальной безопасности заявило о необходимости предотвратить распространение украинского конфликта на соседние страны.

В документе, который цитирует ТАСС, говорится, что, поддерживая Украину, Берлин «укрепляет её устойчивость против российской агрессии» и вносит вклад в собственную безопасность Германии.

ФРГ выступает за «свободную, независимую и демократическую Украину», говорится в стратегии.

«В то же время важно не допустить распространения войны на соседние страны», — констатируется в тексте.

Президент России Владимир Путин накануне подчеркнул, что, если страны Запада желают прекратить конфликт на Украине с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение — прекратить поставки вооружения и техники.