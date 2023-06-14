Берлин призвал не допустить распространения украинского конфликта на соседние страны
- AP
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В документе, который цитирует ТАСС, говорится, что, поддерживая Украину, Берлин «укрепляет её устойчивость против российской агрессии» и вносит вклад в собственную безопасность Германии.
ФРГ выступает за «свободную, независимую и демократическую Украину», говорится в стратегии.
«В то же время важно не допустить распространения войны на соседние страны», — констатируется в тексте.
Президент России Владимир Путин накануне подчеркнул, что, если страны Запада желают прекратить конфликт на Украине с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение — прекратить поставки вооружения и техники.