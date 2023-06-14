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Берлин призвал не допустить распространения украинского конфликта на соседние страны

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Правительство Германии в своей стратегии национальной безопасности заявило о необходимости предотвратить распространение украинского конфликта на соседние страны.
Берлин призвал не допустить распространения украинского конфликта на соседние страны
  • AP
  • © Roman Chop

В документе, который цитирует ТАСС, говорится, что, поддерживая Украину, Берлин «укрепляет её устойчивость против российской агрессии» и вносит вклад в собственную безопасность Германии.

ФРГ выступает за «свободную, независимую и демократическую Украину», говорится в стратегии.

«В то же время важно не допустить распространения войны на соседние страны», — констатируется в тексте.

Президент России Владимир Путин накануне подчеркнул, что, если страны Запада желают прекратить конфликт на Украине с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение — прекратить поставки вооружения и техники.

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