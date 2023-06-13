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Путин: Западу нужно прекратить поставлять вооружения Украине

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Президент России Владимир Путин заявил, что Западу необходимо прекратить поставлять вооружения Украине.
Путин: Западу нужно прекратить поставлять вооружения Украине
  • AP

«Ключ к решению проблемы — на их (США. — RT) стороне. Если они действительно хотят, чтобы сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров, им достаточно принять только одно решение — прекратить поставки вооружения и техники, всё», — заявил Путин в ответ на вопрос военкора RT Мурада Газдиева.

Президент выразил уверенность, что в этом случае Киев сам скоро захочет начать переговоры.

4 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень тактико-технических характеристик поставляемых Киеву вооружений постоянно растёт, что приведёт к очередному витку нагнетания напряжённости.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на данном этапе не верит в мирное урегулирование конфликта на Украине.

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