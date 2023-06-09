Врио главы ДНР Пушилин заявил, что пока не верит в мирное решение конфликта на Украине

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на данном этапе не верит в мирное урегулирование конфликта на Украине.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, если в отношении КНР и африканских стран складывается понятная позиция, для чего им нужно установление мира, то с Ватиканом складывается «определённый скепсис» из-за позиции, «однозначно поддерживающей украинский режим».

Пушилин объяснил своё мнение уже полученным опытом переговоров в рамках Минских соглашений.

«Украинский режим недоговороспособен... Это их убеждение плюс это навязанная со стороны западного сообщества такая позиция», — отметил он.

Он пояснил: это видно по действиям Запада, который продолжает насыщать Украину оружием.

«Увы, про мир говорить рано. Необходимо, чтобы Украина была повержена. Другого способа ситуацию завершить я пока не вижу», — подчеркнул Пушилин.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что руководители Украины были готовы к миру с Россией, но отказались из-за США.

По его словам, Вашингтон надавил на Киев и сказал не вести никаких переговоров с Москвой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца, другого пути нет.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что возобновление переговоров между Россией и Украиной зависит от готовности Киева и его кураторов с Запада обсуждать новые геополитические реалии.