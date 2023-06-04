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Песков: России нужно довести спецоперацию до конца, альтернативы нет

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца, другого пути нет.
Песков: России нужно довести спецоперацию до конца, альтернативы нет
  • РИА Новости

«Нам надо знать своё дело, делать своё дело и доделать своё дело до конца», — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, у России нет альтернативы принятому решению.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин уделяет теме спецоперации на Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы вести общее руководство.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Вооружённых сил России есть средства, чтобы ответить на возможные поставки украинской армии западных самолётов.

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