Песков: Путин уделяет теме СВО столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему

Президент России Владимир Путин уделяет теме спецоперации на Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы вести общее руководство.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Я вам скажу так, что президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту... (уделяет внимания. — RT) именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что Путин открыт к любым контактам для достижения целей России иными средствами, чем спецоперация, но Запад пока не оставляет иного выхода.