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Песков: Путин уделяет теме СВО столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему

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Президент России Владимир Путин уделяет теме спецоперации на Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы вести общее руководство.
Песков: Путин уделяет теме СВО столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему
  • РИА Новости

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Я вам скажу так, что президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту... (уделяет внимания. — RT) именно столько, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что Путин открыт к любым контактам для достижения целей России иными средствами, чем спецоперация, но Запад пока не оставляет иного выхода.

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