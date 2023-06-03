Песков рассказал, что Путин готов к любым контактам по достижению целей России
- РИА Новости
«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — сказал он.
Песков добавил, что западные страны в настоящее время не оставляют России иного выхода.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что двери Киева для переговоров с Москвой закрыты «достаточно прочно».
28 мая Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что цели СВО не менялись и должны быть выполнены.