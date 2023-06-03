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Песков рассказал, что Путин готов к любым контактам по достижению целей России

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Российский лидер Владимир Путин открыт к любым контактам для достижения целей России иными средствами, чем спецоперация, но Запад пока не оставляет иного выхода. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков рассказал, что Путин готов к любым контактам по достижению целей России
  • РИА Новости

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам с тем, чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем СВО. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — сказал он.

Песков добавил, что западные страны в настоящее время не оставляют России иного выхода.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что двери Киева для переговоров с Москвой закрыты «достаточно прочно».

28 мая Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что цели СВО не менялись и должны быть выполнены.

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