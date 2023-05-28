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Песков: цели спецоперации должны быть выполнены, они не менялись

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что цели СВО не менялись и должны быть выполнены.
Песков: цели спецоперации должны быть выполнены, они не менялись
  • РИА Новости

«У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. И эти цели должны быть выполнены», — заявил он.

Фрагмент высказывания Пескова опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин.

По словам пресс-секретаря российского лидера, российская специальная военная операция на Украине более чем оправданна.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт продлится очень долго, возможно, десятилетия.

Он отметил, что существенных изменений в отношениях России и Украины не произойдёт, пока в Киеве будет оставаться «такая власть».

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