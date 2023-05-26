Медведев: конфликт на Украине — это надолго, возможно, на десятилетия
Информацию об этом приводит РИА Новости.
«Этот конфликт очень надолго. Это всё на десятилетия, наверное. Это новая реальность», — сказал Медведев.
При этом он отметил, что существенных изменений в отношениях России и Украины не произойдёт, пока в Киеве будет оставаться «такая власть».
«Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве», — заявил зампред Совета безопасности.
Ранее Медведев заявил о сценариях возможного исчезновения Украины.
Также, по словам заместителя председателя Совбеза России, конечной целью США в рамках конфликта на Украине является разрушение России.