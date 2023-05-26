Медведев: конфликт на Украине — это надолго, возможно, на десятилетия

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинский конфликт продлится очень долго, возможно, десятилетия.

Информацию об этом приводит РИА Новости.

«Этот конфликт очень надолго. Это всё на десятилетия, наверное. Это новая реальность», — сказал Медведев.

При этом он отметил, что существенных изменений в отношениях России и Украины не произойдёт, пока в Киеве будет оставаться «такая власть».

«Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве», — заявил зампред Совета безопасности.

Ранее Медведев заявил о сценариях возможного исчезновения Украины.

Также, по словам заместителя председателя Совбеза России, конечной целью США в рамках конфликта на Украине является разрушение России.