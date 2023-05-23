Медведев: конечной целью США в рамках конфликта на Украине является разрушение России

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в интервью RT, что конечной целью США в рамках конфликта на Украине является разрушение России.

«Как минимум ограничение, сдерживание Российской Федерации. Тем же самым они занимаются в отношении Китая. Но конечная цель — разрушение России как страны», — заявил он.

На уточняющий вопрос, получится ли у США, Медведев ответил отрицательно.

«Нет. Мы не дадим», — сказал он.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков призвал Соединённые Штаты образумиться по отношению к России.

По его словам, необъяснимо, с какой злостью и ненавистью к Москве действует Вашингтон в ситуации, когда «настал момент подумать о собственной безопасности, а не только о том, что происходит на полях боестолкновений на Украине и на территории новых субъектов России».