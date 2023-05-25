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Медведев заявил о сценариях возможного исчезновения Украины

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о возможности исчезновения Украины. Произойти это может, по его мнению, по разным сценариям.
Медведев заявил о сценариях возможного исчезновения Украины
  • РИА Новости

«Я недавно писал, почему исчезнет Украина. Теперь пора сказать, как исчезнет Украина, а также каков риск возобновления конфликта в Европе и в мире. Это будет зависеть от того, по какому пути пойдёт процесс распада этого умирающего государства вследствие проигранного военного конфликта», — написал он в Telegram.

По его мнению, это может произойти двумя способами. В первом случае будет происходить «относительно медленная эрозия украинской государственности», которая приведёт к полной потере суверенитета. Второй же путь представляет собой «моментальный коллапс с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности».

Ранее Медведев заявил, что никакие переговоры по Украине в настоящий момент не нужны.

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