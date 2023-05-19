Зампред Совбеза России Медведев заявил, что никакие переговоры по Украине сейчас не нужны
- РИА Новости
Он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выступившей против переговоров Киева и Москвы.
Медведев считает, что невозможно проводить «равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением».
По мнению зампреда Совбеза России, «говорить можно только с хозяевами» киевского режима, а вернее — с Вашингтоном.
Он добавил, что темой таких переговоров могут быть лишь «условия послевоенного мироустройства». При этом Медведев заявил, что «пока об этом говорить рано».
«Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», — резюмировал Медведев.
Ранее фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии выступила против мирных инициатив, которые предусматривают равноправные переговоры между Россией и Украиной.