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Зампред Совбеза России Медведев заявил, что никакие переговоры по Украине сейчас не нужны

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своём Telegram-канале, что никакие переговоры по Украине сейчас не нужны.
Зампред Совбеза России Медведев заявил, что никакие переговоры по Украине сейчас не нужны
  • РИА Новости

Он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выступившей против переговоров Киева и Москвы.

Медведев считает, что невозможно проводить «равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением».

По мнению зампреда Совбеза России, «говорить можно только с хозяевами» киевского режима, а вернее — с Вашингтоном.

Он добавил, что темой таких переговоров могут быть лишь «условия послевоенного мироустройства». При этом Медведев заявил, что «пока об этом говорить рано».

«Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», — резюмировал Медведев.

Ранее фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии выступила против мирных инициатив, которые предусматривают равноправные переговоры между Россией и Украиной.

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