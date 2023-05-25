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Песков: спецоперация на Украине более чем оправданна и более чем нужна

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская специальная военная операция на Украине более чем оправданна.
Песков: спецоперация на Украине более чем оправданна и более чем нужна
  • © РИА Новости / Сергей Гунеев

«Специальная военная операция более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей», — отметил он.

Фрагмент с выступлением Пескова опубликовал журналист Павел Зарубин.

22 мая замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что, несмотря на действия и намерения США по наращиванию поставок вооружений Киеву, цели России в ходе спецоперации будут достигнуты.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия сохраняет за собой право принимать любые меры для нейтрализации угроз безопасности, исходящих с территории Украины.

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