Песков: спецоперация на Украине более чем оправданна и более чем нужна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская специальная военная операция на Украине более чем оправданна.

«Специальная военная операция более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей», — отметил он.

Фрагмент с выступлением Пескова опубликовал журналист Павел Зарубин.

22 мая замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что, несмотря на действия и намерения США по наращиванию поставок вооружений Киеву, цели России в ходе спецоперации будут достигнуты.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия сохраняет за собой право принимать любые меры для нейтрализации угроз безопасности, исходящих с территории Украины.