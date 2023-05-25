Песков: спецоперация на Украине более чем оправданна и более чем нужна
- © РИА Новости / Сергей Гунеев
«Специальная военная операция более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена достижением поставленных целей», — отметил он.
Фрагмент с выступлением Пескова опубликовал журналист Павел Зарубин.
22 мая замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что, несмотря на действия и намерения США по наращиванию поставок вооружений Киеву, цели России в ходе спецоперации будут достигнуты.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия сохраняет за собой право принимать любые меры для нейтрализации угроз безопасности, исходящих с территории Украины.