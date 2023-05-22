Рябков: цели СВО будут достигнуты, несмотря на наращивание Западом поставок вооружения
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Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он выразил мнение, что «вся номенклатура вооружений, боевой техники, которая находится в обсуждении, так или иначе окажется на Украине».
«Совершенно бесполезны и бессмысленны эти усилия: наши возможности таковы, что все цели СВО, безусловно, будут достигнуты», — цитирует Рябкова РИА Новости.
Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США ещё не приняли окончательного решения, передадут Украине свои F-16 или это сделают страны Евросоюза.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.