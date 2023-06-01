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Путин: нет никаких сомнений, что Россия одержит победу

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Российский президент Владимир Путин отметил, что нет никаких сомнений, что Россия одержит победу.
Путин: нет никаких сомнений, что Россия одержит победу
  • РИА Новости

Об этом Путин сказал в ходе встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».

Представитель одной из многодетных семей выразил уверенность, что Россия однозначно победит и станет гарантом мира и безопасности для всех государств мира.

«Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений», — отметил президент.

26 мая Путин предложил Совету безопасности обсудить дополнительные меры социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей.

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