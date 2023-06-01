Путин: нет никаких сомнений, что Россия одержит победу
- РИА Новости
Об этом Путин сказал в ходе встречи с семьями, награждёнными орденом «Родительская слава».
Представитель одной из многодетных семей выразил уверенность, что Россия однозначно победит и станет гарантом мира и безопасности для всех государств мира.
«Так и есть. Так и будет, как вы сказали. Здесь нет никаких сомнений», — отметил президент.
26 мая Путин предложил Совету безопасности обсудить дополнительные меры социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей.