«Балансировать на грани конфликта»: в Швеции назвали Россию главной угрозой для страны

Россия является главной угрозой для Швеции и Европы. Такая оценка содержится в докладе шведского Совета обороны. Авторы документа также обвинили РФ и КНР в попытках ослабить влияние Запада и США в мире. В этих условиях Стокгольм намерен укреплять обороноспособность, в том числе в рамках НАТО, указано в докладе. По словам аналитиков, неоднократные заявления Швеции об угрозе со стороны России не соответствуют действительности. Эксперты также отмечают, что вступление Стокгольма в НАТО лишь осложнит ситуацию с безопасностью в Европе и создаст дополнительные риски для королевства.

Шведский Совет обороны в своём докладе назвал Россию главной угрозой для страны и Европы. О содержании документа сообщила пресс-служба правительства королевства.

«Россия уже давно считает, что находится в состоянии конфликта со всем западным миром. Комитет обороны (Швеции. — RT) считает Россию самой серьёзной долгосрочной угрозой для безопасности Европы и Швеции», — отмечается на сайте кабмина.

В релизе также отмечается, что Россия и Китай, выступая за многополярный мировой порядок, стремятся ослабить влияние Запада и США во всём мире. При этом в докладе уточняется, что Китай не представляет прямой военной угрозы для Швеции, однако действия Пекина и растущая геополитическая конкуренция ставят малые и средние государства в более уязвимое положение.

По мнению членов совета, быстро меняющаяся ситуация в области безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где, как отмечают авторы документа, не исключена крупномасштабная война, также имеет важное значение для глобальной стабильности. В связи с этим в докладе подчёркивается наличие прямой связи между безопасностью в Европе и Азии.

В подобных условиях, говорится в пресс-релизе, Стокгольм намерен укреплять свою обороноспособность, в том числе в рамках членства в НАТО, которое будет «способствовать усилению безопасности и стабильности в пределах территорий» непосредственных соседей Швеции и «в Евро-Атлантическом регионе в целом».

Здание Минобороны Швеции

globallookpress.com

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Членство в НАТО также укрепит боеспособность Швеции «благодаря дополнительным возможностям сотрудничества с союзниками в периоды мира, кризиса и войны», отмечается в документе. В Совете обороны подчёркивают, что после вступления в альянс, которое пока блокируется Турцией и Венгрией, шведский оборонный потенциал «станет частью коллективной обороны НАТО и Швеция будет вносить свой вклад в НАТО путём укрепления» общего потенциала военного блока.

«Мы должны иметь возможность обороняться от вооружённых нападений и защищать свою территорию в рамках коллективной обороны НАТО», — отмечается в пресс-релизе.

Присоединение к НАТО в докладе названо крупнейшим изменением в шведской политике безопасности более чем за 200 лет.

В ущерб безопасности

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Совет обороны Швеции, состоящий из представителей восьми парламентских партий и профильных экспертов, говорит о «российской угрозе».

В опубликованной советом в 2019 году так называемой Белой книге, посвящённой вопросам безопасности Швеции в период 2021—2025 годов, отмечалось, что ситуация с безопасностью в Европе ухудшается из-за якобы агрессивных действий РФ.

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Позже российский фактор также стал одним из ключевых доводов, которым руководство Швеции объясняло необходимость присоединения королевства к НАТО. Стокгольм не заявлял напрямую, что этот шаг был предпринят для защиты от России, однако подчёркивал, что Швеция решила вступить в НАТО из-за фундаментальных изменений в области безопасности, наступивших после начала СВО.

Руководители отдельных ведомств Швеции также нередко называют РФ угрозой для королевства. Так, начальник Службы государственной безопасности Швеции Шарлотта фон Эссен в феврале этого года заявила, что Россия в настоящее время представляет собой наибольшую угрозу для Стокгольма, поскольку Кремль уже рассматривает Швецию частью НАТО и якобы готов пойти на «большие риски».

В частности, фон Эссен опасается действий российской разведки, кибератак и кампаний по дезинформации. В свою очередь, глава контрразведки страны Даниэль Стенлинг заявил, что Россия ведёт «обширную разведывательную деятельность» против Швеции.

Шведские спецслужбы также считают Китай и Иран существенными угрозами для государства, поскольку обе страны сотрудничают с Россией.

Как отмечают аналитики, Россия не предпринимала никаких враждебных шагов в отношении Швеции, которые могли бы послужить поводом для подобных заявлений. В этих условиях, говорят эксперты, намерение Стокгольма стать частью враждебного РФ военного альянса в Москве предсказуемо восприняли как угрозу.

Об этом, в частности, в январе этого года заявил в интервью «Аргументам и Фактам» начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«На сегодня... угрозами стали устремления Североатлантического альянса расшириться за счёт Финляндии и Швеции, а также использование Украины в качестве инструмента для ведения гибридной войны против нашей страны. В целях нейтрализации данных угроз высшим руководством страны поставлена задача скорректировать План строительства и развития вооружённых сил», — сказал военачальник.

Помимо этого, в Москве также не согласны с утверждениями шведской стороны о том, что присоединение Стокгольма к НАТО якобы укрепит безопасность и стабильность в регионе. Как отметили в МИД РФ в мае 2022 года, «вступление Швеции в НАТО нанесёт существенный ущерб безопасности Северной Европы и на Европейском континенте в целом».

МИД РФ

РИА Новости

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«Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз её национальной безопасности... В любом случае членство в НАТО не повысит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране никто не угрожает, но приведёт, безусловно, к утрате суверенитета в принятии внешнеполитических решений», — подчеркнули в дипведомстве.

«Нацелены на ужесточение политики»

По мнению аналитиков, утверждения Стокгольма о «российской угрозе» не соответствуют действительности.

«Швеция постоянно видит угрозу в России. Причём эта угроза, как правило, оказывается выдуманной. Ранее мы уже слышали оттуда сообщения о российских подлодках у берегов Швеции. Всё это оказалось неправдой», — заявил в разговоре с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

Учения НАТО в Швеции

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© Jonas Gratzer

В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT отметил, что «использование военно-политическим руководством Швеции в своей риторике мифа о российской военной угрозе» свидетельствует об антироссийском внешнеполитическом курсе Стокгольма.

Аналитики также считают, что отказ от нейтрального статуса Швеции в пользу вступления в НАТО был ошибкой. Как полагает Вадим Козюлин, вступление Стокгольма в альянс лишь усложнит ситуацию с безопасностью в регионе.

«Обстановка в Европе будет балансировать на грани конфликта при отсутствии общей, всеобъемлющей системы европейской безопасности. Стоит ожидать наращивания военного присутствия НАТО в Швеции, что вызовет ответные шаги России. Так что безопасней Швеция от этого точно не станет», — заявил эксперт.

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Вадим Козюлин также добавил, что присоединение к НАТО вызовет «ухудшение отношений Швеции с Россией».

Аналогичного мнения придерживается и Сергей Ермаков. По его мнению, принимая решения в области безопасности, Швеция не руководствуется собственными интересами, а следует указаниям из США.

«Действующая шведская политическая элита придерживается проамериканского курса. Однако Стокгольму следует учитывать, что все усилия НАТО сейчас нацелены на ужесточение политики в отношении такого мощного с военной точки зрения государства, как Россия. В перспективе блок может начать конфронтацию с ещё одним геополитическим противником США — Китаем. На таком фоне членство в подобном союзе в плане безопасности не принесёт Стокгольму никакой выгоды», — заключил аналитик.