«Проверяют на прочность»: в Эстонии проходят учения НАТО BALTOPS 2023

В Эстонии стартовали натовские учения BALTOPS 2023. В них принимают участие 19 стран — членов альянса, в том числе недавно вступившая в военный блок Финляндия. Помимо этого, в качестве партнёра НАТО к манёврам присоединилась и Швеция. В общей сложности в тренировках задействованы 50 кораблей, 45 самолётов и 6 тыс. военнослужащих. Параллельно с этими манёврами продолжаются начавшиеся в апреле масштабные учения НАТО Defender 23, которые проходят на территории десяти стран Европы. В многонациональных учениях Defender 23 задействованы 9 тыс. военных из США и 17 тыс. солдат из 26 стран альянса и его партнёров. По словам аналитиков, на таких манёврах военное руководство НАТО в качестве противника рассматривает Россию.

В Эстонии проходят учения НАТО BALTOPS 2023.

«52-е учения «Балтийские операции» (BALTOPS 23), основные манёвры НАТО, рассчитанные на отработку военно-морской составляющей в Балтийском регионе, начнутся в Таллине (Эстония)», — сообщается на сайте Военно-морских сил США.

Согласно данным, размещённым на сайте ВМС США, манёвры продолжатся до 16 июня. В них примут участие 19 стран — членов НАТО, в том числе Бельгия, Канада, Германия, Португалия, Польша, Литва, Великобритания, Турция и США.

Кроме того, впервые в статусе члена Североатлантического блока в манёврах будет участвовать Финляндия.

«Финляндия давно принимает участие в BALTOPS в качестве критически важного партнёра, но на учениях BALTOPS 23 она впервые будет задействована в качестве члена НАТО», — отметили в ВМС США.

Финские солдаты во время совместных с НАТО учений Cold Response 2022

AFP

© Jonathan NACKSTRAND

Вместе с тем, по словам аналитиков, новый статус Финляндии никак не повлияет на её роль в проводимых учениях НАТО.

«Радикально для Хельсинки ничего не изменилось. Но сам факт того, что Финляндия, которая десятилетиями была нейтральной страной, теперь стала членом НАТО, конечно, является показательным», — отметил в разговоре с RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

В свою очередь, военный политолог Иван Коновалов полагает, что участие Хельсинки в учениях в качестве члена Североатлантического блока говорит «о понижении статуса Финляндии как государства».

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«До этого Финляндия обладала совершенно уникальным статусом — была страной-буфером между сначала Советским Союзом, а затем Россией и коллективным Западом. И это давало Хельсинки очень серьёзные преференции. Теперь же это просто один из многих членов НАТО, одна из 31 страны, которая будет уныло повиноваться приказам Соединённых Штатов», — указал аналитик в беседе с RT.

Среди участников манёвров заявлена также и Швеция, которая будет присутствовать на BALTOPS 23 в качестве партнёра НАТО — в отличие от Хельсинки, Стокгольм пока не добился одобрения своей заявки на вступление в альянс от всех его участников.

Ожидается, что в балтийских манёврах будут задействованы 6 тыс. военнослужащих, 50 кораблей, 45 самолётов и другая техника.

Возглавляют учения Военно-морские силы США в Европе и Африке и Шестой флот Соединённых Штатов, непосредственное управление и контроль «будут осуществлять ударные силы и силы поддержки» объединённых ВМС НАТО со штаб-квартирой в португальском городе Оэйраш, сообщили в Пентагоне.

«Манёвры BALTOPS продолжают выполнять роль площадки для испытания сил альянса и чрезвычайно важны для совершенствования передовых параметров общей оперативной совместимости по таким направлениям, как противоминная борьба, работа с надводными беспилотниками, а также совместные морские и воздушные операции», — добавили в ВМС США.

Напомним, учения BALTOPS являются ежегодными и проводятся с 1972 года. В прошлом году в них участвовали 14 стран, 45 кораблей, более 75 самолётов и 7,5 тыс. человек личного состава.

От Средиземного моря до Балтики

Параллельно с учениями BALTOPS 23 НАТО проводит в Европе ещё одни крупномасштабные манёвры — Defender 23. Они начались 22 апреля и продлятся до 23 июня. В них принимают участие около 9 тыс. военных из США и ещё 17 тыс. из 26 стран НАТО и его партнёров. Руководство тренировками осуществляет командование Армии США в Европе и Африке.

Учения проходят в три этапа: Swift Response 23, Immediate Response 23 и Saber Guardian 23. При этом каждый из манёвров проводится в разных регионах Европы. Так, действие Swift Response 23 развернулось в Балтийском и Средиземном морях, Immediate Response 23 — на Балканах, а Saber Guardian 23 — в Чёрном море.

Тренировки включают в себя, в частности, отработку воздушно-десантных операций, реагирование на химическую, биологическую, радиологическую или ядерную угрозы, использование реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также общевойсковые манёвры.

Учения Swift Response 23

Gettyimages.ru

© Fabian Simon/Europa Press

Как отмечается на сайте Пентагона, целью этих учений НАТО является демонстрация способности Вооружённых сил США быстро развёртывать войска, сдерживать тех, кто может угрожать миру в Европе, а также отражать возможную агрессию. Defender 23 также демонстрируют приверженность европейских стран курсу на расширение возможностей своих вооружённых сил, добавили в оборонном ведомстве США.

Стоит отметить, что весной 2023 года Североатлантический альянс уже провёл несколько учений. Так, с 21 апреля по 23 мая НАТО организовало на территории Германии манёвры Combined Resolve 18, в которых были задействованы более 4 тыс. военнослужащих. Помимо стран альянса, в тренировках участвовали партнёры блока, в том числе Азербайджан, Босния и Герцеговина, Молдавия и Грузия. Основной целью учений было заявлено налаживание взаимодействия между различными подразделениями и странами.

Кроме того, в апреле и мае в Швеции прошли манёвры с участием государств — членов НАТО Aurora 23. Эти тренировки стали крупнейшими за последнюю четверть века. Учения, в которых были задействованы около 26 тыс. военных, прошли в воздухе, на земле и на море. Целью Aurora 23 в Стокгольме назвали отработку противодействия вооружённому нападению на Швецию.

«Пытаются спровоцировать Россию»

В официальных релизах НАТО и военных ведомств стран альянса, как правило, не указывается, какая страна на учениях подразумевается под условным противником. Однако опрошенные RT эксперты полагают, что на всех крупных натовских манёврах в качестве противника рассматривается Россия.

Учения Combined Resolve 18

AFP

© Christof STACHE

«Они это не указывают, потому что и так всем всё ясно. Каждый день на Западе говорят, что необходимо сдерживать Россию всеми возможными способами. Кроме того, прибалтийские государства открыто называют РФ своим противником. То же самое можно сказать и о Польше. Вообще, в Восточной Европе Россию называют главной угрозой национальной безопасности, поэтому и на учениях они не станут рассматривать на эту роль какое-то другое государство», — полагает Константин Блохин.

Аналогичного мнения придерживается и Иван Коновалов. «Сейчас на всех учениях НАТО в качестве условного противника предполагается восточный сосед альянса, то есть Россия», — заявил аналитик.

По мнению экспертов, BALTOPS — это скорее стандартные учения, но для Балтики они являются достаточно крупными.

«Для Балтики 50 кораблей — довольно приличная группировка, поскольку, скажем честно, это не слишком обширное водное пространство. Очевидно, что таким образом НАТО хочет продемонстрировать силу. Но нас такие демонстрации вряд ли устрашат», — отметил Иван Коновалов.

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В свою очередь, Константин Блохин считает, что таким образом альянс стремится продемонстрировать ещё и солидарность Запада на фоне украинского кризиса. «Они хотят показать антироссийскую настроенность и евроатлантическую солидарность с Украиной», — говорит аналитик.

Кроме того, по словам Блохина, НАТО сегодня пытается оспаривать интересы РФ во всех регионах.

«Нас проверяют на прочность везде, где представлены наши интересы: от Балтики до Чёрного моря. НАТО зашло намного дальше, чем просто проявление активности. В каких-то случаях они откровенно и демонстративно пытаются спровоцировать Россию», — сказал аналитик.

Политологи констатируют, что активность альянса за последние годы серьёзно возросла, в том числе на границах с РФ.

«Не лишним будет напомнить, что НАТО поддерживает нацистский режим в Киеве. Все остальные действия альянса просто прилагаются к этому факту. Так что активность НАТО явно увеличилась, и увеличилась в геометрической прогрессии», — заключил Иван Коновалов.