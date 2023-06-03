Формальный акт: Байден заявил о скором вступлении Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что Швеция «в ближайшее время» вступит в НАТО. Присоединение королевства к альянсу пока блокируют Турция и Венгрия, у которых в отношениях со Швецией накопились серьёзные противоречия. Аналитики полагают, что Будапешт и Стокгольм смогут прийти к компромиссу самостоятельно, в то время как для того, чтобы повлиять на позицию Анкары, может потребоваться вмешательство Вашингтона.

Швеция скоро будет принята в НАТО. С таким утверждением выступил президент США Джо Байден на церемонии вручения дипломов выпускникам академии ВВС Соединённых Штатов в Колорадо.

«НАТО действует активнее и сплочённее, чем когда-либо за последние десятилетия, и теперь, после вступления самого нового участника — Финляндии, наш альянс стал ещё сильнее. Вскоре, в ближайшее время, за ней последует и Швеция. Это произойдёт, я вам обещаю», — сказал глава Белого дома.

Напомним, летом прошлого года главы МИД Финляндии и Швеции и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении двух государств в альянс, после чего была запущена процедура ратификации их заявок в парламентах стран — членов блока.

Процесс вступления в альянс Финляндии был завершён в апреле этого года, и сейчас Хельсинки — официально часть НАТО. При этом процедура присоединения к блоку Швеции до сих пор не доведена до конца, так как её заявку не одобрили Венгрия и Турция.

Будапешт объясняет свою позицию тем, что Швеция в последние годы сделала ряд шагов, которые ухудшили венгерско-шведские отношения.

При этом руководство Венгрии не имеет принципиальных возражений против вступления Швеции в альянс, но, как указал премьер-министр Виктор Орбан, Будапешт предлагает сперва урегулировать все спорные вопросы, накопившиеся между двумя государствами.

Виктор Орбан

AP

© Vadim Ghirda

«Всё дело в спорах относительно того, как обстоит дело с демократией и правами разного рода меньшинств в Венгрии. Здесь взгляды сторон расходятся. Кроме того, Стокгольм считает, что Венгрия нарушает условия своего членства в Евросоюзе. Плюс ко всему Швеция, будучи одной из богатейших стран ЕС, пыталась сократить финансирование Венгрии из фондов союза. Естественно, венграм это не нравится и они ищут всевозможные рычаги, чтобы не лишиться этих денег», — пояснил в разговоре с RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

«Есть немало рычагов давления»

Впрочем, аналитики полагают, что в конечном счёте Венгрия и Швеция смогут прийти к компромиссу без помощи посредников.

«В вопросе с Венгрией у шведов есть немало рычагов давления. Швеция — богатое государство с сильным влиянием в ЕС, чего нельзя сказать о Венгрии. Так что в случае с Будапештом посреднические усилия американцев не нужны. Скорее всего, Венгрия и Швеция придут к соглашению сами», — считает Трухачёв.

В то же время эксперты убеждены, что противоречия между Турцией и Швецией будет разрешить сложнее.

Стоит напомнить, что Анкара недовольна позицией Стокгольма в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) и организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO). Турки считают эти структуры террористическими и требуют от шведов содействия в борьбе с ними. Аналогичные претензии Турция выдвигала в адрес Финляндии, и сторонам удалось найти общий язык.

Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден

AP

© Susan Walsh

Помимо прочего, отношения Анкары и Стокгольма осложнились после того, как в январе этого года сторонник праворадикальной идеологии Расмус Палудан публично сжёг Коран перед дипмиссией Турции в Швеции. В ходе акции он также раскритиковал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Оставшаяся безнаказанной выходка Палудана вызвала острое недовольство у Анкары. В знак протеста был отменён запланированный в том же месяце визит министра обороны Швеции Пола Йонсона.

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Выступая в академии ВВС, Байден не уточнил, каким именно образом Вашингтон намерен действовать в вопросе вступления Швеции в НАТО. Однако, по данным СМИ, США могут использовать как рычаг давления вопрос о продаже Турции истребителей четвёртого поколения F-16.

Ранее Анкара выражала намерение приобрести у США 40 таких самолётов, а также 80 комплектов для модернизации уже состоящих на вооружении турецких ВВС F-16. Однако конгресс США пока не одобрил эту сделку. О готовности блокировать её неоднократно сообщал сенатор-демократ Роберт Менендес.

По информации турецкой газеты Hurriyet, Байден в ходе недавнего телефонного разговора с Эрдоганом признал, что конгресс ставит в качестве условия продажи Анкаре истребителей одобрение вступления Швеции в НАТО.

Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер пояснила, что администрация Байдена не увязывает эти два вопроса, однако от того, чтобы прокомментировать позицию конгресса, она воздержалась.

«Могут создать серьёзные проблемы»

С точки зрения аналитиков, вопрос с продажей F-16 вряд ли заставит Турцию изменить свою позицию.

«Вашингтон может использовать это, чтобы повлиять на Анкару, но результат такой политики будет сомнительным. Недавние выборы президента Турции показали, что в стране всё же преобладают сторонники курса Эрдогана, нацеленного на проведение достаточно независимой линии от США и коллективного Запада. Поэтому, безусловно, Соединённые Штаты могут пойти на шантаж, но я не думаю, что им удастся таким путём изменить ситуацию», — заявил в разговоре с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ, востоковед Александр Вавилов.

F-16

Gettyimages.ru

© Abhishek Chinnappa

При этом он выразил уверенность, что F-16 не единственный возможный рычаг влияния на Анкару.

«У США есть экономические методы. Сейчас турецкая экономика в довольно сложном положении: наблюдается инфляция, падение лиры. И Эрдогану решить эти проблемы непросто. Американцы, конечно, могут соответствующим образом использовать эту ситуацию. На политическом уровне они уже многое пробовали сделать, но Эрдоган остался на независимой позиции», — пояснил Вавилов.

Сходной позиции придерживается директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

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«В Турции сейчас сильная инфляция. С точки зрения финансов страна очень уязвима. Американцы, которые контролируют резервную валюту и денежные потоки, могут создать очень серьёзные проблемы Анкаре, если захотят. Другой вопрос, пойдут ли они на это? Кроме того, Соединённые Штаты могут ввести прямые или косвенные санкции. На Турцию это может повлиять, ведь для Эрдогана социально-экономическое положение граждан сейчас является наиболее уязвимым местом», — подчеркнул специалист в беседе с RT.

На этом фоне некоторые члены НАТО считают, что вступление Швеции в альянс должно быть окончательно оформлено к саммиту блока, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом, в частности, заявила 31 мая министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд.

Однако Александр Вавилов сомневается, что Анкара и Стокгольм успеют урегулировать все разногласия к этому сроку.

«Уже звучат призывы принять Швецию в блок до саммита НАТО. Реализовать это будет непросто, так как остаётся ещё слишком много нерешённых вопросов. Турция требует от Швеции более серьёзных ограничений деятельности курдов. Сторонам предстоит ещё поработать», — констатировал аналитик.

В свою очередь, Алексей Подберёзкин отмечает, что вступление Швеции в НАТО в нынешних условиях будет лишь формальностью, так как Стокгольм плотно сотрудничает с альянсом и де-факто уже давно функционирует в его рамках.