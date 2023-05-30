«На различных направлениях»: Путин заявил о перспективах расширения сотрудничества с Турцией после избрания Эрдогана

Владимир Путин указал на перспективы расширения двухстороннего сотрудничества в ходе телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. В свою очередь, Эрдоган подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке. Ранее турецкий лидер рассказал о намерении реализовать проект газового хаба в стране, с инициативой создания которого выступал президент России. Как считают эксперты, победа Эрдогана на президентских выборах важна как для России, так и для Турции, поскольку стороны могут расширять сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

Президент России Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность президента Турции.

«Владимир Путин тепло поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на должность главы государства, подчеркнув его большой вклад в развитие российско-турецких отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе. Отмечено, что поддержка, выраженная турецким народом своему лидеру, открывает дополнительные перспективы для расширения практического двустороннего сотрудничества на различных направлениях», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Эрдоган, в свою очередь, подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу по всей актуальной повестке дня. Стороны договорились продолжить личные контакты, отметили в Кремле.

Ранее после победы на президентских выборах лидер Турции заявил, что по-прежнему настроен реализовать проект газового хаба в своей стране, с инициативой создания которого ранее выступил Путин.

«Мы ещё больше усилим позиции Турции в качестве международного хаба. Собственно говоря, господин Путин повторил в своём поздравительном послании о создании в Турции, в (северо-западном. — RT) регионе Фракия, хаба. Мы с ними (россиянами. — RT) сделаем это. И во Фракии будет хаб», — приводит ТАСС слова Эрдогана, сказанные в ходе выступления перед согражданами в президентском комплексе Бештепе в Анкаре.

28 мая президент России направил турецкому лидеру послание, в котором поздравил его с переизбранием и подчеркнул, что это стало закономерным результатом самоотверженной работы Эрдогана как руководителя Турции, а также наглядным свидетельством поддержки турецким народом его усилий по укреплению суверенитета страны и проведению самостоятельной, независимой внешней политики.

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Путин также отметил, что Москва ценит вклад турецкого президента в укрепление связей Москвы и Анкары.

«Высоко ценим ваш личный вклад в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодного сотрудничества на различных направлениях. Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Придаём большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС «Аккую» и создания на территории Турции газового хаба», — заявил российский лидер.

Напомним, осенью прошлого года Путин объявил об идее строительства ещё одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба, который служил бы не только площадкой для поставок в третьи страны, «но и определения цены».

«Это очень важный вопрос, вопрос ценообразования. Сегодня эти цены заоблачные. Мы могли бы (их. — RT) спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски», — заметил российский лидер.

В свою очередь, Анкара положительно отнеслась к такому предложению и заявила, что значительная часть инфраструктуры для создания на её территории хаба готова.

Как заявил 29 мая официальный представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью AHaber, на фоне наращивания сотрудничества Москвы и Анкары государства Запада почти полтора года требуют от Турции ввести санкции против России.

«Западные страны на нас оказывают немыслимое давление, приходят и требуют ввести санкции, спрашивают, зачем мы сотрудничаем с Россией и так далее. Но мы никого не послушали, провели церемонию доставки первого топлива на АЭС «Аккую», — приводит слова Калына РИА Новости.

Также Калын подчеркнул, что рестрикции в отношении Москвы сыграли бы прежде всего против Анкары.

«Между страхом и надеждой»

Напомним, Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции, набрав более 52% голосов, сообщили в турецкой ЦИК. Турецкий лидер поблагодарил граждан страны за возможность «находиться у руля власти» ещё пять лет. По его словам, второй тур выборов «прошёл без особых трудностей и проблем».

Помимо Владимира Путина, турецкого президента также поздравили лидеры других стран, в частности Великобритании, Франции, Германии, Венгрии, Сербии, Белоруссии, Ирана, Армении, Азербайджана, Узбекистана, Египта, Катара и США.

Так, соответствующее сообщение глава Белого дома Джо Байден разместил у себя на странице в Twitter.

«Поздравляю президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его переизбранием на этот пост. С нетерпением жду, чтобы в качестве союзников по НАТО продолжить совместную работу над разрешением двухсторонних вопросов и общих глобальных вызовов», — заявил Байден.

Позднее, уже по телефону, глава Белого дома повторил поздравления и обсудил с Эрдоганом глобальные вызовы. По данным Анкары, стороны договорились о всестороннем развитии отношений между США и Турцией.

Со своей стороны, председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Эрдогана с переизбранием, предложив ему сообща продвигать «стабильное и здоровое развитие китайско-турецкого стратегического сотрудничества». Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Впрочем, политический оппонент лидера Турции Кемаль Кылычдароглу, набравший около 47%, назвал прошедшие в Турции выборы «самым несправедливым» избирательным процессом за последние годы. Он также объявил о намерении продолжить вести борьбу, пока в Турции не восторжествует «истинная демократия».

В свою очередь, экс-кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже призвал оппозицию задуматься о совершённых ею ошибках после победы Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре голосования.

«Желаю, чтобы президентские выборы, которые прошли, как и подобает (Турции. — RT), в спокойной обстановке, пошли на пользу нашей стране и нашему народу. Поздравляю Реджепа Тайипа Эрдогана, переизбранного на пост президента, по предварительным данным, и желаю ему удачи в решении накопившихся проблем страны. В ближайшие дни я проведу подробную оценку результатов выборов. А пока я предлагаю оппозиции подумать о том, в чем мы ошиблись», — приводит ТАСС пост Индже в Twitter.

Президентские выборы в Турции, второй тур

AP

© Metin Yoksu

Как сообщает издание The Guardian, после переизбрания Эрдогана основная задача Запада — не дать ему «неожиданно попасть в руки Владимира Путина». По мнению ряда дипломатов, сценарий сближения Анкары и Москвы выглядит весьма вероятным с учётом «высокомерия и реальной антипатии» турецкого президента к западным ценностям.

В газете The Guardian напомнили, что в ходе предвыборной кампании турецкий президент говорил об особых отношениях Москвы и Анкары, а также рассказал о своих личных связях с Путиным. Издание отмечает, что в прошлом месяце Эрдоган за счёт финансовой и технологической помощи России запустил первую в стране атомную электростанцию, а также намерен при поддержке РФ превратить Турцию в европейский центр поставок российского газа. Как пишет газета, все эти обстоятельства не позволили Западу осуществить план — помешать турецкому бизнесу помогать России обходить западные рестрикции.

«Турция просто не желает вводить санкции против России. А Вашингтон не желает вводить вторичные санкции в отношении Турции, поскольку опасается, что это загонит Эрдогана в объятия Путина», — отмечает издание.

«Надёжный партнёр Москвы»

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгения Семибратова, победа Эрдогана на президентских выборах «важна как для России, так и для Турции».

«При Эрдогане Анкара является надёжным партнёром Москвы, причём на взаимовыгодных условиях. Приход к власти Кылычдароглу мог бы серьёзно ухудшить российско-турецкие отношения: многие стратегические проекты, которые мы реализуем с Турцией, могли очень сильно пострадать. Это в первую очередь проект создания газового хаба в Турции. Кроме того, это и развитие атомной энергетики, усиление сотрудничества в сфере вооружений, технологий, культурное и гуманитарное взаимодействие», — заявил Семибратов в беседе с RT.

По его словам, Эрдоган неслучайно подтвердил намерения осуществить проект газового хаба с Россией во время своей первой речи после победы на выборах.

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«Тем самым он продемонстрировал готовность наращивать сотрудничество с Россией», — отметил Семибратов.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT сообщил, что победа Эрдогана означает не только перспективу развития российско-турецких отношений, но и «неприятную реальность для Запада».

«Понимание Эрдоганом важности позиции Турции и стремление проводить независимый курс играют особую роль — Эрдогана не заставить действовать по указке, как это происходит с европейскими политиками», — отметил парламентарий.

При этом США очень хотели бы видеть смену политического режима в Турции — приход к власти Кылычдароглу, считает Семибратов.

«В Турции накануне второго тура выборов оппозиционные Эрдогану ресурсы распространяли информацию о том, что Кылычдароглу должен победить, тем самым подготавливая почву для дальнейшего непризнания выборов. Но сразу после объявления результатов выборов сторонники Эрдогана вышли на улицу праздновать победу своего кандидата, тем самым лишив возможности представителя оппозиции предпринять какие-либо шаги именно в рамках организации уличных протестов. В то же время легитимность победы Эрдогана уже признана целым рядом стран, в том числе западных, лидеры которых официально поздравили его», — заявил эксперт.

При этом наблюдатели от ОБСЕ в совместном заявлении отказались охарактеризовать президентские выборы в Турции как «честные и свободные», признав, впрочем, что «процедуры в целом соблюдались».

По мнению аналитиков, такой подход ОБСЕ свидетельствует о том, что Запад во главе с США не откажется от попыток «свергнуть Эрдогана».

«Инструменты для этого известны. Они раскачивали ситуацию внутри Турции перед выборами и будут делать это и после победы Эрдогана, основываясь на незначительном разрыве с Кылычдароглу. Тем более что внутри Турции у Эрдогана достаточно противников», — пояснил в комментарии RT эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Президент США Джо Байден

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© Manuel Balce Ceneta

Однако, несмотря на попытки Запада вмешаться в турецкий избирательный процесс, в частности во второй тур, он прошёл «без особых потрясений» для Эрдогана, считает Балмасов.