«Во многом решающие для республики»: в Турции стартуют президентские и парламентские выборы

В воскресенье, 14 мая, в Турции пройдут президентские и парламентские выборы. Действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступает в качестве единого кандидата на высший государственный пост от «Республиканского альянса». Его главный соперник — председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу, которого выдвинул кандидатом оппозиционный блок. По данным соцопросов, основные претенденты на президентское кресло в Турции пользуются приблизительно равной поддержкой электората. Аналитики затрудняются прогнозировать возможный исход избирательной кампании, которая стала одной из самых напряжённых в современной истории республики.

В воскресенье, 14 мая, в Турции начинаются президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган выступает в качестве единого кандидата в президенты от «Республиканского альянса». Главным его соперником является кандидат от объединённой оппозиции и лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу.

Кроме того, в числе кандидатов на высший государственный пост в стране — Синан Оган от альянса АТА («Альянс предков») и Мухаррем Индже от Партии отчизны, который за три дня до голосования объявил о своём выходе из гонки.

По итогам ряда соцопросов наибольшей поддержкой электората пользуются Эрдоган и Кылычдароглу, Оган не набирает и 5%. При этом, согласно исследованию центра Areda, проводившемуся 11—12 мая, за Эрдогана готовы проголосовать 51,3% респондентов, за Кылычдароглу — 44,2%, а Оган получил менее 4% голосов. По данным опроса Metropoll, в этом году ожидается высокая явка — более 84%.

По результатам выборов президентское кресло займёт тот, кто наберёт более половины голосов. Однако, если никто так и не перешагнёт этот порог, двое лидеров примут участие во втором туре выборов, который пройдёт 28 мая. В этом случае победителем станет кандидат, получивший большинство голосов.

Опрошенные RT эксперты называют нынешние президентские выборы «во многом решающими для Турции».

«Это главное событие текущего года не только для турецких граждан. Многие в мире внимательно следят за ходом событий. Ведь Турция является важным региональным игроком, поэтому к выборам приковано пристальное внимание международных наблюдателей», — отметил профессор Дипломатической академии МИД РФ, востоковед Александр Вавилов.

Со своей стороны, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов указал, что текущая предвыборная кампания отличается динамичностью. Ко всему прочему, с его точки зрения, «второстепенные кандидаты» могут в значительной степени повлиять на итоги голосования.

«Выход из предвыборной гонки Индже может усилить позиции Кылычдароглу. Если ещё и Синан Оган вдруг в последний момент сойдёт с дистанции, то это будет означать явное укрепление позиций действующего президента. Думаю, их немногочисленные сторонники понимают, что общество сейчас расколото практически пополам, поэтому эта часть электората может сыграть большую роль в исходе выборов», — пояснил он в беседе с RT.

«Гибкий и прагматичный реалист»

Напомним, что длительность полномочий президента в Турции ограничена двумя сроками по пять лет. Эрдоган получил возможность баллотироваться в третий раз на пост главы государства по итогам конституционного референдума 2017 года: его сторонники отмечают, что сейчас идёт только первый срок действующего президента после изменения системы.

Аналитики обращают внимание на то, что агитационная программа Эрдогана строится на успехах, которых он добился за время своего пребывания у власти.

«Эрдоган утверждает, что и дальше намерен проводить независимую политику. Он настойчиво добивается того, чтобы Турция заняла достойное место в системе региональных и международных отношений. Как политик Эрдоган гибкий и прагматичный реалист. На международной арене он склонен развивать сбалансированные отношения со всеми участниками, делая ставку при этом на углубление связей с Россией», — говорит Вавилов.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

AFP

© OZAN KOSE

Аналогичной точки зрения придерживается и эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. В разговоре с RT он предположил, что возможная победа Эрдогана позволит сохранить отношения Анкары и Москвы «на прежнем высоком уровне».

«Для российского руководства Эрдоган — предсказуемый партнёр. С ним можно работать и договариваться даже по самым чувствительным вопросам», — считает Балмасов.

Он также напомнил, что личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в русско-турецкие отношения в конце апреля высоко оценил президент России Владимир Путин.

«Руководство Турецкой Республики, лично президент уделяет большое внимание расширению российско-турецких отношений, причём по всем направлениям. Мы со своей стороны такой настрой, безусловно, поддерживаем и убеждены, что тесное сотрудничество, партнёрство России и Турции носит взаимовыгодный характер», — сказал Владимир Путин на церемонии по случаю завоза российского ядерного топлива на АЭС «Аккую».

Главный соперник

Что же касается главного конкурента Эрдогана Кемаля Кылычдароглу, то основным пунктом его предвыборной программы стало проведение конституционного референдума по возвращению парламентской формы правления в Турцию и сокращению президентских полномочий.

Как считают аналитики, во внешнеполитической сфере в случае победы Кылычдароглу Турция отойдёт от сбалансированной политики действующей власти и, скорее всего, будет преимущественно ориентироваться на Запад.

«Вполне очевидно, что эти люди (представители «Народного альянса». — RT) довольно тесно связаны с Западом экономически, а их информационный след говорит о том, что ещё и политически», — отметил Балмасов.

Впрочем, он сомневается в том, что даже в случае победы на выборах оппозиции удастся кардинально изменить существующий расклад.

«С одной стороны, приход к власти Кылычдароглу может негативно отразиться на масштабных русско-турецких проектах. Схожая ситуация произошла в Европе. Однако для Турции Россия очень важна в плане экономики, для турок РФ всё-таки значит гораздо больше, чем для Евросоюза», — пояснил эксперт.

Специалисты также называют Кылычдароглу труднопредсказуемым политиком. Так, будучи кандидатом от шести оппозиционных партий «Народного альянса», в марте он пообещал назначить лидеров пяти других политсил, входящих в это объединение, вице-президентами в случае своей победы на выборах.

Кандидат в президенты Кемаль Кырычдароглу

Gettyimages.ru

© Tunahan Turhan/SOPA Images/LightRocket

Однако, по мнению Евгения Семибратова, в административной системе Турции «для стольких вице-президентов просто нет места», а подобное заявление — не более чем «предвыборная уловка».

«Кылычдароглу пытается объединить все оппозиционные силы в попытке получить власть. Насколько это будет успешно, покажет исход голосования. Учитывая, что они собрали буквально всех, кто готов был выступить против Эрдогана, не очень понятно, как такая политическая структура вообще сможет существовать даже чисто теоретически. Подобные эксперименты могут закончиться глубоким политическим кризисом», — добавил Семибратов.

«Ничего нельзя исключать»

Стоит отметить, что в преддверии голосования Кемаль Кылычдароглу обвинил Москву во вмешательстве в турецкие выборы.

«Дорогие русские друзья, вы стоите за монтажами, заговорами, контентом Deep Fake и записями, которые вчера были разоблачены в этой стране. Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу», — написал он 11 мая в своём Twitter на русском языке.

На следующий день Кремль отверг подобные обвинения.

«Мы такие заявления решительно отвергаем, мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. Если кто-то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы, так и нужно говорить», — заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что Москва дорожит двусторонними отношениями с Турцией.

Позднее Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал лидера оппозиции за то, что он «теперь привязался к России».

«Она (РФ. — RT) якобы направляет выборы в Турции. Пусть тебе будет стыдно. Что ответишь ты, если я скажу, что в выборы в Турции вмешиваются США, Франция, ФРГ, Великобритания?» — приводит его слова ТАСС.

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В тот же день министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в интервью CNN Türk заявил, что американская сторона вмешивается в турецкий избирательный процесс.

«США вмешиваются в эти выборы... Это уже все знают в этой стране, это заявляет сам президент США. Нападение на Мухаррема Индже… Понятно, откуда это шло, понятно, откуда координировалось. Это Америка. В последние дни мистер Байден активизировал своих людей в Турции», — заявил Сойлу, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, что ранее посол Соединённых Штатов в Турции Джефф Флейк провёл ряд встреч с лидерами местной оппозиции. В частности, 31 января прошлого года состоялись его переговоры с членом НРП Экремом Имамоглу, а 29 марта этого года — и с Кемалем Кырычдароглу.

В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган отказался от дальнейших встреч с главой американской дипмиссии.

«Посол Джо Байдена посещает бай Кемаля. Как тебе не стыдно, думай головой. Ты посол. Твой собеседник здесь — президент. С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом? Наши двери для него закрыты, он больше не сможет войти. Почему? Пусть знает своё место», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Аналитики полагают, что США действительно пытаются оказать влияние на турецкие выборы. Напомним, ещё во время президентской предвыборной кампании в Соединённых Штатах 2020 года Джо Байден заявлял, что если бы американские власти «в большей мере взаимодействовали» с турецкой оппозицией, то смогли бы «приободрить» её и «победить» Эрдогана «путём избирательного процесса».

Президент США Джо Байден

AFP

© Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«По всей видимости, Соединённые Штаты решили реализовать эту идею, но сработали здесь довольно топорно», — говорит Балмасов.

Эксперт полагает, что таким образом «США оказывают медвежью услугу «своему кандидату».

«Открыто поддерживая оппозицию, американцы дают повод Эрдогану не признать возможную победу Кылычдароглу. Если результаты будут спорными, президент может и вовсе ввести военное положение. Своими действиями Вашингтон даёт Эрдогану карт-бланш», — пояснил аналитик.

В то же время Семибратов считает маловероятным, что Запад в случае победы Эрдогана откажется признавать его легитимным президентом.

«Если в стране НАТО действительно не признают избранного народом лидера, то это будет весомым прецедентом для блока в целом. Хотя в такой напряжённой обстановке вокруг турецких выборов уже ничего нельзя исключать», — рассуждает специалист.

«В весьма сложном положении»

Текущая предвыборная гонка в Турции стала весьма напряжённой, констатируют политологи. Так, правящая партия страны и оппозиция с разницей в день провели масштабные митинги. 6 мая в Стамбуле прошла акция в поддержку единого кандидата от оппозиционного блока Кемаля Кылычдароглу, в которой приняли участие несколько тысяч человек, в том числе мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Впрочем, впоследствии ему пришлось прервать аналогичную акцию в Эрзуруме, поскольку вскоре после начала мероприятия Имамоглу, выступавшего на крыше автобуса, закидали камнями. Политик считает, что городские власти намеренно расставили автобусы так, чтобы помешать мероприятию. Как сообщил позднее оппозиционер, в результате инцидента пострадали не менее десяти человек. Имамоглу также призвал местные власти подать в отставку.

На следующий день в Стамбуле прошла масштабная акция в поддержку действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, на митинг пришли около 1,7 млн человек.

«Если жители Стамбула скажут да на выборах, вопрос (избрания президента. — RT) можно считать решённым», — цитирует Эрдогана ТАСС.

Митинги в Турции

AP

© Ali Unal

Как указывают эксперты, для критики Эрдогана оппозиция использует преимущественно внутренние проблемы в Турции.

«Несмотря на все усилия нынешних властей, страна находится в весьма сложном положении в сфере экономического развития. Особенно болезненным вопросом остаётся крайне высокая инфляция. Помимо экономического вопроса, оппозицией будет эксплуатироваться и тема последствий недавних землетрясений в Турции», — заметил Вавилов.

При этом аналитики подчёркивают, что для нивелирования нападок со стороны оппозиции Эрдоган делает ставку на освещение серии антикризисных мер, которые правительство приняло в преддверии выборов. В частности, был увеличен размер минимальной оплаты труда на 55%, а также базовой пенсии, зарплаты бюджетников выросли на 45%.

«Заинтересованы в проигрыше Эрдогана»

По словам Евгения Семибратова, в поддержку действующего президента выступает в целом консервативное население небольших городов и провинции.

«То есть это люди, которые мыслят критериями национальных интересов. В то же время против Эрдогана настроены многие западники, значительная часть женщин и молодёжи, а также население крупных и курортных городов», — говорит эксперт.

Собеседники RT также напоминают, что одновременно с президентскими пройдут и парламентские выборы, на которых граждане Турции выберут 600 членов Великого национального собрания.

«Уверен, что на парламентских выборах оппозиция наберёт много голосов. Что-то сфальсифицировать сейчас будет тяжело, благодаря большой явке всё будет видно. Оппозиция имеет все шансы создать малорабочий парламент», — считает Балмасов.

При этом он отметил, что вне зависимости от результатов избирательного процесса из-за раскола в обществе «недовольных будет очень много, поэтому сейчас вопрос лишь в масштабе будущих протестов».

«США и Евросоюз заинтересованы в проигрыше Эрдогана, который расшатывает НАТО и готов вступать в открытую конфронтацию с ключевыми странами Запада. В насильственном смещении нынешнего президента они не преуспели, поэтому сейчас пытаются свергнуть Эрдогана «демократическими инструментами». В случае победы Кырычдароглу уклон, конечно, будет делаться в сторону Запада, но из-за внутренних распрей внутри оппозиционного блока республика может столкнуться с крупным политическим кризисом. Оба кандидата уверены в своих силах и надеются победить в первом туре, но я полагаю, что выборы затянутся», — резюмировал Балмасов.