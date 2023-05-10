В напряжённой обстановке: в зарубежных представительствах Турции прошло голосование на выборах президента и парламента

В представительствах Турции за рубежом 9 мая завершается голосование на выборах президента и парламента страны. По данным Верховной избирательной комиссии Турции, с 27 апреля в волеизъявлении приняли участие более 1,7 млн граждан. Ранее сторонники действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана и оппозиция провели масштабные митинги в Стамбуле. Политологи отмечают, что турецкое общество разделилось на два лагеря, в стране сложилась напряжённая обстановка, а предсказать исход выборов очень сложно.

В зарубежных представительствах Турции 9 мая завершается голосование на выборах президента и парламента страны. Агентство Anadolu со ссылкой на данные Верховной избирательной комиссии Турции сообщает, что с 27 апреля в волеизъявлении за рубежом приняли участие более 1,6 млн граждан. При этом на пограничных пунктах свой голос отдали 110 тыс. человек. Здесь процедура продлится до 14 мая — дня выборов.

По данным турецкого избиркома, участки для голосования были открыты в 73 странах мира, а всего за рубежом зарегистрированы более 3,4 млн избирателей. Больше всего — в Германии (1,5 млн человек), Франции (397 тыс.) и Нидерландах (почти 269 тыс.).

Первый тур выборов президента Турции состоится 14 мая. Если ни один кандидат не наберёт 50% голосов, второй тур должен пройти 28 мая.

Митинги и камни

Ранее правящая партия Турции и оппозиция с разницей в день провели масштабные митинги. В Стамбуле 6 мая прошла акция в поддержку единого кандидата от оппозиционного блока Кемаля Кылычдароглу. Он обещает вернуть Турцию к парламентской форме правления. По данным СМИ, несмотря на дождь, на митинг пришли несколько тысяч человек. Вместе с Кылычдароглу в мероприятии приняли участие лидеры других партий оппозиционного альянса, а также мэр Стамбула Экрем Имамоглу и мэр Анкары Мансур Яваш.

Митинг в Стамбуле

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Позднее Имамоглу пришлось прервать акцию в Эрзуруме. Вскоре после начала мероприятия мэра Стамбула, выступавшего на крыше автобуса, закидали камнями неизвестные, после чего он уехал с площадки. Политик утверждал, что власти Эрзурума намеренно расставили автобусы так, чтобы помешать мероприятию.

Затем оппозиционер заявил, что в результате инцидента пострадали не менее десяти человек, и призвал местные власти подать в отставку.

Имамоглу претендует на пост вице-президента страны. Стоит отметить, что в случае победы Кылычдароглу в Турции будет учреждено семь таких постов.

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Масштабная акция в поддержку действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в Стамбуле 7 мая.

«По официальным данным, которые ко мне поступили, в митинге участвуют около 1,7 млн человек. Если жители Стамбула скажут «да» на выборах, вопрос (избрания президента. — RT) можно считать решённым», — приводит его слова ТАСС.

В ходе выступления политик озвучил ряд предвыборных обещаний. В их числе реализация проекта Большого стамбульского тоннеля, в рамках которого должна быть осуществлена прокладка транспортного коридора под проливом Босфор.

Сторонники Эрдогана уверены, что он одержит победу уже в первом туре выборов. В частности, такую оценку 8 мая в интервью CNN Türk привёл глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, по мнению которого действующий президент может набрать в первом туре 52—53% голосов.

Дипломат также выразил надежду, что на парламентских выборах правящая Партия справедливости и развития получит 300 депутатских мест из 600.

В свою очередь, газета Hürriyet со ссылкой на закрытые данные соцопросов утверждает, что выборы завершатся в первом туре победой Эрдогана. Газета также прогнозирует, что явка может превысить 90%.

Ранние прогнозы

Несмотря на завершение голосования на выборах президента Турции за рубежом, прогнозы по их возможному итогу делать ещё рано, считает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

«Сейчас не стоит верить никаким прогнозам, так как предугадать исход выборов неимоверно сложно. Такова природа политики на Ближнем Востоке. Фонды, симпатизирующие разным партиям, проводят опросы общественных мнений в предпочтительных для себя целевых группах и на основании таких опросов выводят устраивающий их результат», — пояснил эксперт.

Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу

AP

Нынешние выборы имеют особое значение, так как определят дальнейший курс Турции, подчеркнул Балмасов. Собеседник RT добавил, что особая важность приводит к росту напряжённости между политическими силами перед днём голосования.

«Обстановка напряжённая, турецкое общество разделилось пополам. В крупных городах очень много противников нынешнего президента, которые могут в общем-то серьёзно подпортить ему ситуацию и выйти на улицу, если выборы затянутся», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, эпизод с забрасыванием камнями одного из лидеров оппозиции может говорить о том, что Эрдогана преимущественно поддерживают жители аграрных районов, добавил Балмасов.

«Можно сказать, что эти сторонники Эрдогана — традиционалисты из глубокой провинции. Это конфликт города и глубинки, конфликт их разных интересов», — сказал политолог.

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При этом, по его словам, на Западе есть ярко выраженное намерение сместить Эрдогана, которое поддерживает оппозиция в Турции.

«Они мечтают посадить на его место более сговорчивого человека и окружить его людьми, прошедшими службу в Вест-Пойнте и прочих западных военных и дипломатических центрах. Провинция в основном за Эрдогана, а вот города, особенно прибрежные, — против. Итог будет зависеть от множества факторов: курса лиры, самого Эрдогана, действий Запада. Всё это надо учитывать, и поэтому трудно делать прогнозы. Всё слишком непредсказуемо», — добавил эксперт.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ востоковед Александр Вавилов отметил, что выборы в Турции пройдут на фоне напряжённой обстановки в стране.

«Там достаточно много проблем и внешних, и внутренних, которые вызывают много трений и много вопросов. Несмотря на все усилия нынешних властей, Турция находится в весьма сложном положении в сфере экономического развития. Особенно болезненным вопросом остаётся крайне высокая инфляция. Безусловно, оппозиция использует эти проблемы для критики Эрдогана», — подчеркнул собеседник RT.

Кроме того, много противоречий вызывает политика действующего президента, направленная на сбалансированное развитие отношений как с Западом, так и с Востоком, а также с Россией, сказал Вавилов.

«До выборов осталось совсем немного, поэтому следующие несколько дней будут проходить в достаточно серьёзной политической борьбе. Уже сейчас мы видим, как забрасывают камнями кандидатов. Я думаю, что Эрдоган сможет удержать свои позиции. У него достаточно много результативных примеров его политики. Однако его соперники будут использовать все доступные средства против него», — заключил эксперт.