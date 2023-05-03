«Условия не выполнены»: в РФ заявили об отсутствии прогресса в реализации зерновой сделки

Условия российской части зерновой сделки до сих пор не выполнены, констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее с аналогичным заявлением выступил советник-посланник посольства России в США Андрей Леденёв. По его словам, финансово-логистические проблемы при отгрузках российских зерна и удобрений не были решены. Кроме того, по-прежнему затруднён импорт в РФ сельхозтехники и не работает аммиакопровод Тольятти — Одесса. Как отмечают аналитики, одним из основных препятствий для выполнения условий соглашения остаются западные санкции.

Условия так называемой Черноморской зерновой инициативы в части, касающейся российского сельскохозяйственного сектора, до сих пор не выполнены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция России хорошо известна. Вы знаете, что сделка была в своё время продлена на два месяца. Время, собственно, сжимается, как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора», — сказал Песков, добавив, что диалог будет продолжаться.

Ранее с аналогичным заявлением выступил советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденёв.

«Прогресс в разрешении финансово-логистических проблем при отгрузках российских зерна и удобрений по-прежнему отсутствует. Затруднён импорт в Россию сельхозтехники, не работает аммиакопровод Тольятти — Одесса. Всё это прямой эффект от бездумной и опостылевшей всему миру санкционной стратегии коллективного Запада во главе с США», — приводит его слова Telegram-канал дипмиссии.

Стоит отметить, что озабоченности Москвы признают обоснованными в Анкаре. Об этом, в частности, 28 апреля заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он также заявил, что трудности с исполнением российской части зерновой сделки продолжаются из-за США и Великобритании, банки которых не сотрудничают для оплаты российской агропродукции.

Чавушоглу добавил, что предложенная аппаратом Генсека ООН дорожная карта предполагает решение этой проблемы путём привлечения к финансовым операциям турецких банков. Однако это будет возможно, если Анкара получит гарантии, что её банки не подпадут под санкции, уточнил министр.

Мевлют Чавушоглу

AP

© Burhan Ozbilici

В понедельник, 1 мая, в ходе брифинга журналисты попросили замглавы пресс-службы Госдепартамента США Веданта Патела прокомментировать заявление Чавушоглу. На вопрос, получила ли РФ выгоду от зерновой сделки, представитель Госдепа ушёл от прямого ответа. Он отметил лишь, что от сделки якобы выиграл весь мир. Кроме того, он заявил, что это соглашение не позволило РФ превратить торговлю продовольствием в оружие.

По словам Андрея Леденёва, американские власти делают всё возможное, лишь бы не упоминать проблемы с разблокированием поставок российской сельхозпродукции для её поступления по-настоящему нуждающимся.

«Не прекращает удивлять та изворотливость, с которой американская сторона игнорирует чётко прописанный в текстах соглашений взаимоувязанный характер «Черноморской инициативы» по вывозу украинского зерна и меморандума Россия — ООН по нормализации росагроэкспорта. Такое впечатление, что исторический принцип Pacta sunt servanda («Договоры должны соблюдаться») здесь вмиг забывается, когда речь касается нашей страны», — указал дипломат.

Советник-посланник также сообщил, что в рамках «Черноморской инициативы» страны глобального Юга, во многом ради которых номинально и была заключена сделка, получают лишь незначительную часть вывезенной с Украины агропродукции.

«По сути, «Черноморская инициатива» переквалифицирована в коммерческий проект. Несмотря на то что представители администрации продолжают активно тиражировать тезис о якобы её ключевом значении для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, цифры упрямо показывают иную картину. Из почти 29 млн т вывезенных с украинской территории сельхозтоваров лишь 2,6% было направлено в нуждающиеся нацхозяйства», — подчеркнул он.

Дипломат полагает, что, вместо того чтобы на деле содействовать глобальному Югу, в США прежде всего озабочены бесперебойным поступлением украинского зерна на европейские рынки и преумножением прибылей западных агрохолдингов.

«На этом фоне весьма красноречиво выглядят проблемы, с которыми Россия сталкивается при осуществлении отгрузок собственных зерна и удобрений в развивающиеся страны, даже на безвозмездной основе», — заключил Леденёв.

Отсутствие прогресса

Напомним, зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года. Она состояла из нескольких документов. В них говорилось об обязательствах ООН по снятию ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также устанавливался алгоритм вывоза украинской агропродукции из подконтрольных Киеву черноморских портов.

Изначально предполагалось, что одна из главных целей этого соглашения — предотвращение продовольственного кризиса в наименее обеспеченных государствах. Об этом, в частности, заявлял на церемонии подписания итогового документа Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Подписание зерновой сделки

РИА Новости

© Пресс-служба президента Турции

Однако у Москвы практически сразу возникли вопросы, как выполняются условия соглашения. В частности, в рамках его реализации так и не были сняты ограничения на поставку российской агропродукции.

Помимо этого, как отметил президент РФ Владимир Путин, выступая в сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума, значительная часть зерна, «если исключить Турцию как страну-посредника», направлялась вовсе не в развивающиеся и беднейшие страны, а в Евросоюз.

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Несмотря на это, Россия в ноябре продлила срок действия сделки на 120 дней, а после их истечения в марте 2023 года — ещё на 60.

Однако существенного прогресса в реализации соглашений за это время достигнуто не было. Как сообщили в середине апреля 2023 года в МИД РФ, нерешёнными остаются несколько ключевых требований России: переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, отмена ограничений на страхование и снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

От решения этих проблем будет зависеть дальнейшая судьба сделки, указали в МИД.

Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, неоднократные попытки Украины использовать черноморские гуманитарные коридоры и порты для ведения боевых действий против России также ставят будущее сделки под вопрос.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 28 апреля констатировал, что перспективы у соглашения на данный момент «не очень хорошие». «Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, — она до сих пор не выполнена. В этом плане, да, перспектива не очень хорошая», — заявил он.

«Опасаются вторичных санкций»

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, реализации зерновой сделки мешают санкции Запада.

«С момента подписания сделки Россельхозбанк так и не был подключён к SWIFT, не был урегулирован и вопрос со страховкой российских грузов. Для решения этих проблем должны быть сняты санкции. Все остальные проблемы являются скорее следствием первых двух», — отметил аналитик в разговоре с RT.

Транспортировка украинской агропродукции

РИА Новости

© Максим Дурнев

Сходной точки зрения придерживается заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Запад не напрямую блокирует реализацию зерновой сделки. Он препятствует работе финансовой системы. После ввода западных санкций даже те организации, которых они не касаются и которые хотели бы сотрудничать с РФ, опасаются вторичных санкций, опасаются проблем, которые возникнут при работе с российскими банками. В итоге они отказываются от сделок», — указал специалист в комментарии RT.

Аналитик добавил, что РФ соглашалась на продление сделки, так как в рамках переговоров оставалась надежда на выполнение российских условий.

«У Москвы были надежды. Было очевидно, что Генсек ООН принимает определённые меры. Он писал письма и убеждал российскую сторону, что эти меры сработают. Но мы видим, что они не работают», — констатировал Козюлин.

Аналитики отмечают, что сейчас сложно предсказать, будет ли зерновая сделка продлена после 18 мая. Вместе с тем, как отметил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров, в нынешних условиях прекращение действия соглашения не станет для РФ большой проблемой.

«Сейчас происходит разворот нашей внешнеэкономической деятельности на Восток. Такие перемены помогают нам обойти те самые проблемы, которые возникают в связи с невыполнением этой сделки. Уверен, если не будет какого-то серьёзного заверения на уровне Генсека ООН, то уже 18 мая мы скажем этой зерновой сделке «до свидания». Для России никаких серьёзных последствий от прекращения соглашения не будет», — заключил аналитик.