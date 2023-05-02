Песков заявил, что условия зерновой сделки по части российского агросектора не выполнены
- РИА Новости
«Позиция России хорошо известна... Время, собственно, сжимается, как шагреневая кожа. Условия сделки не выполнены в той части, которая касается российского агросектора», — сказал он.
Песков добавил, что диалог будет продолжаться.
Ранее российский советник-посланник Андрей Леденёв заявил, что зерновая инициатива стала коммерческим проектом.
25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.