Посольство России в США: зерновая инициатива стала коммерческим проектом
«По сути, «черноморская инициатива» переквалифицирована в коммерческий проект», — приводит его слова российская дипмиссия в Вашингтоне.
По его словам, официоз в США делает всё, чтобы упоминать проблемы с разблокированием российской сельхозпродукции для её поступления нуждающимся.
Он отметил, что прогресса в решении финансово-логистических проблем при отгрузках российского зерна и удобрений всё ещё нет.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства пока складываются не в пользу продления зерновой сделки.
25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.