Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства пока складываются не в пользу продления зерновой сделки.

Он отметил, что условия, касающиеся российской части зерновой сделки, так и не выполнены.

«Пока обстоятельства не складываются в пользу этой сделки, продолжаем дальше наблюдать», — сказал Песков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.

В Минобороны России заявляли, что террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая.