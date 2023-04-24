МО: террористические акции Киева ставят под угрозу продление зерновой сделки после 18 мая

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В Минобороны России заявили, что террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки, срок которой истекает 18 мая.

В ведомстве напомнили, что Украина 23 марта и 24 апреля атаковала пункты базирования Черноморского флота и гражданской инфраструктуры Крыма катерами, которые были развёрнуты в районе гуманитарного коридора, используемого для вывоза сельхозпродукции с Украины.

Таким образом киевский режим нарушил гарантии неиспользования гумкоридоров, подчеркнули в российском Минобороны.

В ночь на 24 апреля ВСУ попытались атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены.

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