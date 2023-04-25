Лавров указал Гутеррешу на отсутствие сдвигов по российской части зерновой сделки

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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.

«Лавров подчеркнул, что, несмотря на взаимоувязанный пакетный характер указанных соглашений на фоне устойчивых поставок украинских зерновых, конкретных сдвигов в выполнении меморандума Россия — Секретариат ООН до сих пор нет», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны уделили большое внимание реализации Стамбульских договоренностей от июля 2022 года.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости продления зерновой сделки, это реально сделать при выполнении требований России.

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