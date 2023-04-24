Глава МИД Турции Чавушоглу призвал продлить зерновую сделку, выполнив требования России
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Об этом турецкий дипломат сказал в интервью телеканалу tv100.
По словам Чавушоглу, Анкара находится в тесном диалоге с ООН по вопросу начала экспорта зерновых из России.
«Поставки зерна важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы удовлетворить требования России», — подчеркнул он.
Дипломат указал на риски начала продовольственного кризиса, если сделка не будет продлена.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что зерновая сделка не может быть продолжена без выполнения всех её условий.