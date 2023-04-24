Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина касательно продления зерновой сделки

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш передал ему письмо для президента России Владимира Путина по вопросу продления «Черноморской инициативы».

По словам Лаврова, Генсек в ходе переговоров рассказал об усилиях, которые он предпринимает с целью выполнения российской части сделки.

«Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения», — поделился глава российского МИД.

Также Лавров в ходе встречи сказал Гутеррешу, что Москва не фиксирует желание стран Запада выполнить всё необходимое для успешной реализации зерновой сделки.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости продления зерновой сделки, это реально сделать при выполнении требований России.