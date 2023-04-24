Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина касательно продления зерновой сделки

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Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш передал ему письмо для президента России Владимира Путина по вопросу продления «Черноморской инициативы».

По словам Лаврова, Генсек в ходе переговоров рассказал об усилиях, которые он предпринимает с целью выполнения российской части сделки.

«Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения», — поделился глава российского МИД.

Также Лавров в ходе встречи сказал Гутеррешу, что Москва не фиксирует желание стран Запада выполнить всё необходимое для успешной реализации зерновой сделки.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости продления зерновой сделки, это реально сделать при выполнении требований России.

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