Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина касательно продления зерновой сделки
По словам Лаврова, Генсек в ходе переговоров рассказал об усилиях, которые он предпринимает с целью выполнения российской части сделки.
«Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения», — поделился глава российского МИД.
Также Лавров в ходе встречи сказал Гутеррешу, что Москва не фиксирует желание стран Запада выполнить всё необходимое для успешной реализации зерновой сделки.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о необходимости продления зерновой сделки, это реально сделать при выполнении требований России.