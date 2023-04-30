Глава Минобороны Турции заявил о возможности продления зерновой сделки
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«Существует вероятность продления сделки. Тема зерна означает хлеб, и это жизненно важно для стран, в нём нуждающихся», — сказал Акар в интервью телеканалу Haberturk.
Он заявил о вероятности вызванных голодом чрезвычайных событий в Африке, которые необходимо предотвратить.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства пока складываются не в пользу продления зерновой сделки.
25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.