Глава Минобороны Турции заявил о возможности продления зерновой сделки

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что существует возможность продлить зерновую сделку на новый срок.

«Существует вероятность продления сделки. Тема зерна означает хлеб, и это жизненно важно для стран, в нём нуждающихся», — сказал Акар в интервью телеканалу Haberturk.

Он заявил о вероятности вызванных голодом чрезвычайных событий в Африке, которые необходимо предотвратить.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства пока складываются не в пользу продления зерновой сделки.

25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.