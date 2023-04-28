Чавушоглу назвал обоснованными претензии России к реализации зерновой сделки

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал обоснованными претензии российской стороны к реализации зерновой сделки.
Чавушоглу назвал обоснованными претензии России к реализации зерновой сделки
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Об этом он сказал в интервью газете Hürriyet.

«Сделка пока продлена русскими на 60 дней. Они хотят, чтобы их ожидания были оправданны. Мы не можем сказать, что российская сторона ошибается [претензии беспочвенны]», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что в настоящий момент идут обсуждения по поводу посредничества банков Турции в операциях по оплате зерна и удобрений из России.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обстоятельства пока складываются не в пользу продления зерновой сделки.

25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.

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