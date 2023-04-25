«Террористические акции киевского режима»: МО РФ заявило, что атаки на объекты в Крыму ставят под угрозу зерновую сделку

Предпринятые Киевом попытки 23 марта и 24 апреля атаковать пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая. Об этом заявили в Минобороны РФ. Как напомнили в ведомстве, Россия уже приостанавливала своё участие в этом соглашении и вернулась к его выполнению только после получения гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против российской стороны.

В Минобороны России заявили, что предпринятые Киевом атаки в районе Крыма ставят под угрозу дальнейшее продление зерновой сделки.

Как напомнили в ведомстве, российская сторона уже приостанавливала реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов после шагов, предпринятых украинской стороной в октябре 2022 года.

Тогда Киев провёл террористическую атаку, применив безэкипажные катера против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, зерновая сделка была возобновлена только благодаря гарантиям Турции и письменным обязательствам Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов для ведения боевых действий против России.

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Однако, как отметили в оборонном ведомстве, 23 марта и 24 апреля 2023 года в нарушение данных гарантий Украина предприняла повторные атаки пункта базирования Черноморского флота в городе Севастополе и гражданской инфраструктуры Крыма безэкипажными катерами.

«Проведённый анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определённого для реализации «Черноморской инициативы». Их развёртывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины», — заявили в Минобороны РФ.

Напомним, что так называемая зерновая сделка была заключена 22 июля. Участниками этого соглашения стали Россия, Украина, Турция и ООН. В рамках договорённости были утверждены два документа: в одном говорилось об обязательствах ООН по снятию ограничений на поставки российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, во втором прописан механизм вывоза украинской агропродукции из подконтрольных Киеву черноморских портов по гуманитарному коридору.

Согласно изначальной договорённости, срок действия соглашений истекал 18 ноября, однако оно могло быть автоматически продлено в случае отсутствия возражений одной из сторон. С учётом этого обстоятельства сделка была продлена до 18 марта. Незадолго до наступления этой даты российская сторона подтвердила, что зерновую сделку продлили ещё на 60 дней — до 18 мая.

«Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая», — заявили в Минобороны РФ.

Отметим, что в тот же день дальнейшие перспективы сделки обсуждались на переговорах между главой МИД России Сергеем Лавровым и Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Встреча прошла в Нью-Йорке в рамках мероприятий в ходе председательства России в Совете Безопасности ООН.

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Лавров подчеркнул, что, несмотря на взаимоувязанный пакетный характер указанных соглашений на фоне устойчивых поставок украинских зерновых, конкретных сдвигов в выполнении меморандума Россия — секретариат ООН до сих пор нет.

Подробности попыток атак на объекты Черноморского флота

Ранее в Минобороны рассказали подробности произошедшей в ночь на 24 апреля попытки ВСУ атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами.

По данным ведомства, все три атаковавших объекта были силами противоподводно-диверсионного обеспечения.

Предшествующая этому попытка террористического акта на кораблях Черноморского флота и гражданских судах, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь, произошла в марте. Военнослужащие обнаружили неизвестные беспилотные аппараты, движущиеся в направлении базы. Все объекты были уничтожены прицельным огнём из стрелкового вооружения.

Участвовавшие в отражении атаки военнослужащие были впоследствии награждены.