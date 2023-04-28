МИД Турции: российская часть зерновой сделки не выполняется из-за США и Британии

Проблемы с российской частью зерновой сделки возникают из-за США и Великобритании, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу ТРТ.

«Продолжаются. Это происходит из-за США и Великобритании. Хоть они и говорят, что не применяют санкции против этого, но их банки не сотрудничают», — цитирует его ТАСС.

Глава ведомства отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил письмо с дорожной картой ООН по преодолению этих проблем. По словам Чавушоглу, документ предполагает участие в сделке турецких банков.

«Но нам нужно получить гарантии, что они не попадут под санкции», — добавил политик.

25 апреля глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем заявил об отсутствии сдвигов в выполнении Западом российской части зерновой сделки.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал обоснованными претензии российской стороны к реализации зерновой сделки.