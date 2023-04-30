«Политический торг»: в Турции снова заговорили о выходе страны из НАТО

Наибольшая угроза для Турции сейчас исходит от Запада, в том числе из-за его попыток втянуть страну в конфликт с Россией «через Украину», поэтому Анкаре необходимо выйти из НАТО. С таким призывом выступил турецкий адмирал ВМС в отставке Джем Гюрдениз. По его словам, республике стоило бы рассмотреть вступление в военный альянс с РФ, КНР и Индией или наладить с этими государствами военное сотрудничество. Аналитики напоминают, что идеи такого рода поступают от представителей турецкого истеблишмента далеко не впервые, что стало следствием накопившихся противоречий между Анкарой и Западом. Однако эксперты сомневаются, что Турция в текущих реалиях пойдёт на разрыв отношений со странами блока.

Турция должна покинуть Североатлантический альянс, поскольку от стран Запада исходит наибольшая опасность, в том числе в связи с их попытками втянуть Анкару в конфликт с Москвой «через Украину». Об этом заявил турецкий адмирал ВМС в отставке Джем Гюрдениз.

«Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг украинской войны и планируемого США в эти дни сведения счётов в Тихом океане! Мы можем столкнуться с угрозой как свершившимся фактом, они могут втянуть Турцию в конфликт через Украину», — сказал адмирал в интервью телеканалу Tele1, его слова приводит РИА Новости.

По мнению турецкого военного, в случае гипотетического прямого конфликта России с НАТО Анкара будет вынуждена закрыть проливы для РФ, а ситуация, как он считает, может дойти и до применения тактического ядерного оружия.

«(Генсек альянса Йенс. — RT) Столтенберг разве этого не понимает? Он всё знает, но он — американская марионетка, и это говорит (о скором вступлении Украины в НАТО. — RT)», — сказал Гюрдениз.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не позволит Западу втянуть его страну в войну против России. Турецкий лидер подчеркнул, что намерение Анкары заключается в том, чтобы выступить посредником между Россией и Украиной в переговорах, которые бы «в итоге увенчались успехом».

Гюрдениз, помимо прочего, считает, что Турции следовало бы рассмотреть возможность создания военного альянса вместе с РФ, КНР и Индией или наладить двустороннее военное сотрудничество с этими странами. Ещё одна альтернатива для Анкары, по мнению адмирала, — расширение связей с государствами БРИКС. По мнению генерала, турецким властям нужно проводить независимую политику, балансируя «между Атлантикой и Азией».

В качестве угрозы со стороны Североатлантического альянса Гюрдениз также рассматривает попытки стран блока превратить Чёрное море в «озеро НАТО».

«Клуб стран, взявших нас к себе в альянс в своё время фразой «СССР вас оккупирует», теперь делает всё возможное, чтобы разорвать Турцию на куски, вытолкнуть на обочину и превратить в свой спутник. Зачем мы остаёмся в этой организации?» — задаётся вопросом адмирал.

По словам военного, выход из Североатлантического альянса необходим также и потому, что Запад якобы пытается создать сепаратистское курдское государство.

«Сколько тысяч людей погибли на юго-востоке Турции с 1984 года, сколько у Турции проблем в других сферах, однако никакой поддержки от НАТО или ЕС мы не получаем. Не нужно ходить далеко за примером: достаточно оценить отчёты ЕС, нет лучше примеров того, как они противоречат геополитическим интересам Турции, или достаточно прочитать отчёты о Турции сената или конгресса США — сразу видно, кто нам друг, а кто — враг», — сказал он.

Саммит НАТО

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«Срочно и обязательно»

Напомним, идея о выходе Турции из НАТО звучит среди местного истеблишмента не впервые. С аналогичной инициативой в конце января выступил заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этем Санчак. Он не исключил, что Анкара может покинуть НАТО через пять-шесть месяцев. Политик привёл данные соцопросов, согласно которым 80% жителей Турции считают США страной, проводящей враждебную и разрушительную политику в отношении Анкары. Он также отметил, что Североатлантический альянс принуждает турецкие власти держать курс на выход из НАТО, поскольку пытается противопоставить Турцию соседней Греции.

Напомним, осенью 2022 года в ЕС сочли неприемлемыми угрозы Анкары в адрес Афин, после того как Эрдоган предупредил греческие власти о серьёзных последствиях в случае провокаций со стороны военных. Отношения двух стран обострились на фоне многолетнего спора по вопросу суверенитета в акватории Эгейского моря.

Выход Турции из НАТО Санчак назвал «срочным и обязательным» ещё и потому, что альянс предпринимает попытки втянуть Анкару «в воронку на Ближнем Востоке», а также в связи с акциями в отношении Корана в Европе.

Демонстрация с участием сторонников курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в Стокгольме, январь 2023 года

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В конце января в центре Стокгольма прошла демонстрация с участием сторонников курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Кроме того, лидер датской ультраправой партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан провёл акцию у посольства Турции, которая сопровождалась сожжением Корана. Турецкие власти резко осудили инцидент, охарактеризовав его как «гнусное нападение» на священную книгу и «антиисламский акт», направленный против мусульман под прикрытием «свободы выражения».

Курды, Греция и Украина

Эксперты констатируют, что между Анкарой и Североатлантическим альянсом действительно накопилось достаточно много противоречий, что и стало триггером для идей о выходе Турции из НАТО.

«Помимо курдского вопроса, украинского кризиса и греческой проблемы, это также подпорченные отношения с США из-за того, что Турцию исключили из программы по американским истребителям F-35. Создаются искусственные проблемы в области поставок Анкаре западных вооружений других видов. По этой причине турецкая сторона вынуждена прибегать к закупкам оружия у третьих стран, в том числе у России», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Кроме того, по его словам, действия западных стран свидетельствуют об их настрое против действующего турецкого лидера и его возможного переизбрания.

«Запад уже сейчас целиком и полностью готов работать с новым президентом Турции в лице единого кандидата от оппозиции, на которого откровенно делается ставка и который нацелен на сближение страны с США и НАТО», — считает Семибратов.

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В свою очередь, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов предположил, что на фоне предвыборной гонки в Турции призывы о выходе из НАТО могут участиться.

«Определённые лица в турецких военно-политических кругах могут заявлять это, чтобы помочь Эрдогану выбить преференции у альянса и не допустить давления на Турцию. В Анкаре прекрасно осознают, что США и их союзниками по блоку будут применяться различные методики, нацеленные на отстранение от власти того же Эрдогана и проталкивание на президентский пост прозападного марионеточного деятеля», — отметил аналитик в комментарии RT.

Балмасов также выразил уверенность, что разногласий между Турцией и странами НАТО со временем становится всё больше.

«Но пока они не настолько глубоки, чтобы стремительно выходить из блока. Пока между Анкарой и Западом во главе с США идёт политический торг, и это лишний раз показывает, что проблемы есть и они никак не разрешаются. Накал определённо существует, и вопрос в том, как стороны будут дальше маневрировать», — подчеркнул эксперт.

Ключевыми проблемами в отношениях Турции и НАТО Балмасов считает курдский вопрос и противодействие Запада Эрдогану.

«Ситуация с курдами, пожалуй, больше всего тревожит не только Эрдогана, но и всех турецких патриотов, поскольку за счёт раскачивания ситуации внутри Турции её пытаются если не развалить, то серьёзно ослабить. Анкара видит работу спецслужб других стран НАТО, которые вроде бы входят в один военный блок, но продолжают активно вбивать этот курдский клин. Что касается поддержки Западом оппозиции в Турции, то это тоже может спровоцировать отдаление страны от остальных членов НАТО», — рассуждает аналитик.

Президент Турции

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При такой ситуации эксперты не исключают, что Турция начнёт активно расширять связи с Россией и Китаем.

«Эрдоган помнит, что от РФ и КНР в его адрес не исходило никаких угроз, в отличие от натовских так называемых союзников, которые пытались его свергнуть чужими руками. Они фактически только не осуществили вооружённое нападение, но в целом повели себя как заклятые враги. И если данные тенденции будут укрепляться и в ходе текущих выборов, ценность нахождения Турции в НАТО будет нивелироваться. Но пока критической точки недовольство Эрдогана не достигло», — сказал Балмасов.

С точки зрения Семибратова, при любом исходе выборов не стоит ожидать каких-либо стремительных действий со стороны Турции относительно её членства в НАТО.

«Если не случится чего-то, что существенно повлияет на ситуацию, в обозримой перспективе Турция останется в НАТО. Достаточно вспомнить тот же 2016 год, когда американцы приложили руку к организации попытки военного переворота в Турции, да и то Эрдоган на это не пошёл, хотя отношения с США заметно испортились. Однако не настолько, чтобы на сотрудничестве Анкары и альянса можно было поставить крест. Но недовольство отношением НАТО к Турции будет расти», — заключил эксперт.