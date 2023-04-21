«Будут максимально продавливать»: в Пентагоне пообещали «приложить все усилия» для присоединения Швеции к НАТО до лета
- Символика НАТО / флаг Швеции
- AFP
Во время визита в Швецию глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что США будут усердно работать над тем, чтобы эта скандинавская страна вступила в НАТО до лета.
«Мы будем продолжать выступать за скорейшее принятие вашей страны (Швеции. — RT) в НАТО и приложим все усилия, чтобы это произошло до лета. На мой взгляд, это очень и очень важно», — заявил Остин, обращаясь к своему шведскому коллеге Полу Йонсону.
Позднее, во время их совместной пресс-конференции, американский министр отметил, что Вашингтон «всецело и твёрдо» поддерживает Стокгольм на пути к вступлению в альянс.
«Мы призываем наших союзников, Турцию и Венгрию, ратифицировать вступление Швеции как можно скорее. И мы в полной мере рассчитываем, что ко времени проведения в июле этого года в Вильнюсе саммита (НАТО. — RT) Швеция станет членом альянса. Чтобы подчеркнуть нашу глубокую поддержку, Министерство обороны США увеличило число заходов кораблей (в шведские порты. — RT), (совместных со Швецией. — RT) миссий бомбардировочной оперативной группы и встреч на высоком уровне с её представителями», — сказал Остин.
По его словам, США делают всё это «по простой, но важной причине».
«Членство Швеции в НАТО будет означать укрепление альянса и безопасности Европы. Как я лично убедился во время этой поездки, шведские вооружённые силы представляют собой исключительно боеспособный и высокопрофессиональный контингент. Шведские войска и потенциал повысят эффективность операций НАТО по сдерживанию конфликтов, в том числе в регионе Балтийского моря», — выразил уверенность глава Пентагона.
- Министр обороны США Ллойд Остин
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- © Sarah Silbiger
В ответ шведский министр обороны поблагодарил Соединённые Штаты за «продолжающуюся поддержку» Швеции в её стремлении стать членом НАТО и за «чёткий сигнал» о важности быстрой ратификации документов, касающихся присоединения к альянсу.
«Высоко ценим ваш (Остина. — RT) сегодняшний визит в Стокгольм наряду с активным военным присутствием США в виде тренировок, учений и других мероприятий в Швеции и в соседних регионах», — сказал Йонсон.
Глава Минобороны королевства напомнил, что в настоящий момент на шведской территории проходят масштабные учения Aurora 23 с участием военных США и других стран НАТО. Кроме того, шведский министр заявил, что Вашингтон и Стокгольм начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обороны.
Позднее министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл сообщила в интервью испанской газете Razon, что Стокгольм продолжит прилагать усилия, чтобы скандинавская страна могла присоединиться к НАТО до саммита альянса в июле.
Однако в Турции, которая отказывается подписать документ, ратифицирующий вступление Швеции в Североатлантический блок, не видят причин для смены своей позиции. 10 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью телеканалу A Haber, что Анкара и Стокгольм далеки от согласия относительно вступления шведского королевства в НАТО. В свою очередь, официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын 15 апреля пояснил в эфире телеканала TV-100, что Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс только после выполнения основного требования Анкары, касающегося борьбы с терроризмом. И союзники Турции по НАТО должны быть солидарны с ней в этом вопросе, считает Калын.
Ожидания и реальность
Напомним, после вступления Финляндии в НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в блоке «усердно работают» над присоединением Швеции к этому военно-политическому союзу. По словам Столтенберга, в НАТО хотят, чтобы это произошло «как можно скорее». При этом генсек блока считает, что никакой «тупиковой ситуации» в процессе принятия королевства в альянс нет.
«Сейчас Швеция гораздо ближе и намного более интегрирована с гражданской и военной структурами НАТО, чем на момент подачи заявки. А учитывая членство Финляндии, это ещё больше укрепляет безопасность Швеции», — отметил Столтенберг.
- Подписание трёхсторонних соглашений между Турцией, Финляндией и Швецией
- AP
- © Bernat Armangue
Впрочем, несмотря на громкие заявления генсека блока, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая 5 апреля на пресс-конференции в Брюсселе, подчеркнул, что, по мнению Анкары, Стокгольм сделал недостаточно для вступления в НАТО.
После этого в шведских СМИ появилась информация об отказе Стокгольма экстрадировать на турецкую территорию обвиняемого в терроризме 50–летнего гражданина Швеции, хотя запрос поступил от Анкары ещё в ноябре 2022 года.
«После турецкого согласия»
Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, намерения США по ускорению процесса присоединения Швеции к НАТО укладываются в их планомерную политику, направленную на усиление своего влияния в Северной Европе.
«Первый шаг, направленный на достижение этой цели, они уже выполнили: Финляндия стала членом НАТО. Относительно Швеции понятно, что США будут максимально продавливать это решение. Демонстрация Вашингтоном расширения военно-технического сотрудничества со Швецией как в двухстороннем формате, так и в формате НАТО — Швеция говорит о том, что решение о вхождении королевства в Североатлантический альянс может быть принято практически сразу после турецкого согласия», — заявил эксперт.
Семибратов напомнил, что Турция на уровне официальной риторики категорически отказалась принимать королевство в альянс после ряда политических скандалов в Швеции, в том числе инцидента с сожжением Корана.
«Однако ключевым фактором для отказа всё же стали президентские выборы, которые Анкара проведёт уже в следующем месяце. Турция в связи с этим пока не может дать разрешение Швеции на вступление в блок. Эрдогану нужно демонстрировать своему ядерному электорату и своим сторонникам, что он отстаивает интересы Турции, даже идя на внутренний для НАТО конфликт с США. Тем не менее я бы не стал исключать того факта, что риторика Анкары может измениться сразу после президентских выборов, если США дадут Эрдогану спокойно пройти весь электоральный цикл», — отметил аналитик.
Если же Вашингтон во время турецких выборов начнёт каким-либо образом противодействовать Эрдогану, «эпопея со вступлением Швеции в альянс может затянуться», считает Семибратов.
«Для Вашингтона как фактического лидера альянса крайне важно вступление Швеции в блок, поскольку это позволит быстрее нарастить военную инфраструктуру НАТО в Северной Европе за счёт размещения баз и их снабжения. Но если американские власти будут ставить палки в колёса Эрдогану во время выборов, а он после этого сохранит свой пост, процесс присоединения скандинавской страны к НАТО может быть более долгим, чем на это рассчитывают США», — пояснил эксперт.
Впрочем, как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, вне зависимости от того, как долго Анкара будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО, эта страна в итоге всё равно станет частью блока.
«То, что шведскую сторону примут в блок, нет никаких сомнений. Турция сможет лишь временно застопорить процесс, но в результате всё равно так или иначе возобладают желание и воля Вашингтона — он заправляет в НАТО всеми процессами. США хотят, чтобы Швеция до лета стала членом альянса, поскольку Западу нужны новые победы: Вашингтон хочет показать, что альянс расширяется, несмотря на призывы Москвы этого не делать», — заявил аналитик в комментарии RT.
При этом Блохин допустил, что присоединение Швеции к НАТО может произойти и до июльского саммита альянса.
«Ничего тут фантастического нет. Но даже если это произойдёт не до саммита, а после, ситуация кардинально не поменяется. Понятно, что Анкаре надо решить свои внутриполитические дела и усилить свою значимость в НАТО за счёт нынешнего вопроса расширения блока, однако Вашингтон сделает всё, чтобы Швеция стала частью НАТО, и Эрдоган не сможет этому помешать. Разумеется, Россия при этом будет отвечать на любые возможные провокации со стороны альянса и укреплять военную инфраструктуру в регионе», — заключил эксперт.