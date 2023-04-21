«Будут максимально продавливать»: в Пентагоне пообещали «приложить все усилия» для присоединения Швеции к НАТО до лета

США намерены «усердно работать» над тем, чтобы Швеция до лета стала частью Североатлантического альянса, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, это крайне важно для безопасности Европы, и Вашингтон готов оказывать соответствующую поддержку Стокгольму. В свою очередь, в Швеции пообещали, что Стокгольм приложит все усилия, чтобы скандинавская страна могла присоединиться к НАТО до саммита альянса в июле. Однако Анкара, которая отказывается поставить свою подпись под заявкой Стокгольма, ранее заявила, что Турция и шведское королевство пока далеки от согласия по поводу вступления Швеции в НАТО. По мнению экспертов, усилия США по ускорению процесса присоединения Швеции к блоку укладываются в их планомерную политику, направленную на расширение альянса в Северной Европе.

Во время визита в Швецию глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что США будут усердно работать над тем, чтобы эта скандинавская страна вступила в НАТО до лета.

«Мы будем продолжать выступать за скорейшее принятие вашей страны (Швеции. — RT) в НАТО и приложим все усилия, чтобы это произошло до лета. На мой взгляд, это очень и очень важно», — заявил Остин, обращаясь к своему шведскому коллеге Полу Йонсону.

Позднее, во время их совместной пресс-конференции, американский министр отметил, что Вашингтон «всецело и твёрдо» поддерживает Стокгольм на пути к вступлению в альянс.

«Мы призываем наших союзников, Турцию и Венгрию, ратифицировать вступление Швеции как можно скорее. И мы в полной мере рассчитываем, что ко времени проведения в июле этого года в Вильнюсе саммита (НАТО. — RT) Швеция станет членом альянса. Чтобы подчеркнуть нашу глубокую поддержку, Министерство обороны США увеличило число заходов кораблей (в шведские порты. — RT), (совместных со Швецией. — RT) миссий бомбардировочной оперативной группы и встреч на высоком уровне с её представителями», — сказал Остин.

По его словам, США делают всё это «по простой, но важной причине».

«Членство Швеции в НАТО будет означать укрепление альянса и безопасности Европы. Как я лично убедился во время этой поездки, шведские вооружённые силы представляют собой исключительно боеспособный и высокопрофессиональный контингент. Шведские войска и потенциал повысят эффективность операций НАТО по сдерживанию конфликтов, в том числе в регионе Балтийского моря», — выразил уверенность глава Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин

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В ответ шведский министр обороны поблагодарил Соединённые Штаты за «продолжающуюся поддержку» Швеции в её стремлении стать членом НАТО и за «чёткий сигнал» о важности быстрой ратификации документов, касающихся присоединения к альянсу.

«Высоко ценим ваш (Остина. — RT) сегодняшний визит в Стокгольм наряду с активным военным присутствием США в виде тренировок, учений и других мероприятий в Швеции и в соседних регионах», — сказал Йонсон.

Глава Минобороны королевства напомнил, что в настоящий момент на шведской территории проходят масштабные учения Aurora 23 с участием военных США и других стран НАТО. Кроме того, шведский министр заявил, что Вашингтон и Стокгольм начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о сотрудничестве в области обороны.

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Позднее министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл сообщила в интервью испанской газете Razon, что Стокгольм продолжит прилагать усилия, чтобы скандинавская страна могла присоединиться к НАТО до саммита альянса в июле.

Однако в Турции, которая отказывается подписать документ, ратифицирующий вступление Швеции в Североатлантический блок, не видят причин для смены своей позиции. 10 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью телеканалу A Haber, что Анкара и Стокгольм далеки от согласия относительно вступления шведского королевства в НАТО. В свою очередь, официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын 15 апреля пояснил в эфире телеканала TV-100, что Швеция сможет вступить в Североатлантический альянс только после выполнения основного требования Анкары, касающегося борьбы с терроризмом. И союзники Турции по НАТО должны быть солидарны с ней в этом вопросе, считает Калын.

Ожидания и реальность

Напомним, после вступления Финляндии в НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что в блоке «усердно работают» над присоединением Швеции к этому военно-политическому союзу. По словам Столтенберга, в НАТО хотят, чтобы это произошло «как можно скорее». При этом генсек блока считает, что никакой «тупиковой ситуации» в процессе принятия королевства в альянс нет.

«Сейчас Швеция гораздо ближе и намного более интегрирована с гражданской и военной структурами НАТО, чем на момент подачи заявки. А учитывая членство Финляндии, это ещё больше укрепляет безопасность Швеции», — отметил Столтенберг.

Подписание трёхсторонних соглашений между Турцией, Финляндией и Швецией

AP

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Впрочем, несмотря на громкие заявления генсека блока, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая 5 апреля на пресс-конференции в Брюсселе, подчеркнул, что, по мнению Анкары, Стокгольм сделал недостаточно для вступления в НАТО.

После этого в шведских СМИ появилась информация об отказе Стокгольма экстрадировать на турецкую территорию обвиняемого в терроризме 50–летнего гражданина Швеции, хотя запрос поступил от Анкары ещё в ноябре 2022 года.

«После турецкого согласия»

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, намерения США по ускорению процесса присоединения Швеции к НАТО укладываются в их планомерную политику, направленную на усиление своего влияния в Северной Европе.

«Первый шаг, направленный на достижение этой цели, они уже выполнили: Финляндия стала членом НАТО. Относительно Швеции понятно, что США будут максимально продавливать это решение. Демонстрация Вашингтоном расширения военно-технического сотрудничества со Швецией как в двухстороннем формате, так и в формате НАТО — Швеция говорит о том, что решение о вхождении королевства в Североатлантический альянс может быть принято практически сразу после турецкого согласия», — заявил эксперт.

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Семибратов напомнил, что Турция на уровне официальной риторики категорически отказалась принимать королевство в альянс после ряда политических скандалов в Швеции, в том числе инцидента с сожжением Корана.

«Однако ключевым фактором для отказа всё же стали президентские выборы, которые Анкара проведёт уже в следующем месяце. Турция в связи с этим пока не может дать разрешение Швеции на вступление в блок. Эрдогану нужно демонстрировать своему ядерному электорату и своим сторонникам, что он отстаивает интересы Турции, даже идя на внутренний для НАТО конфликт с США. Тем не менее я бы не стал исключать того факта, что риторика Анкары может измениться сразу после президентских выборов, если США дадут Эрдогану спокойно пройти весь электоральный цикл», — отметил аналитик.

Если же Вашингтон во время турецких выборов начнёт каким-либо образом противодействовать Эрдогану, «эпопея со вступлением Швеции в альянс может затянуться», считает Семибратов.

«Для Вашингтона как фактического лидера альянса крайне важно вступление Швеции в блок, поскольку это позволит быстрее нарастить военную инфраструктуру НАТО в Северной Европе за счёт размещения баз и их снабжения. Но если американские власти будут ставить палки в колёса Эрдогану во время выборов, а он после этого сохранит свой пост, процесс присоединения скандинавской страны к НАТО может быть более долгим, чем на это рассчитывают США», — пояснил эксперт.

Впрочем, как считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, вне зависимости от того, как долго Анкара будет препятствовать вступлению Швеции в НАТО, эта страна в итоге всё равно станет частью блока.

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«То, что шведскую сторону примут в блок, нет никаких сомнений. Турция сможет лишь временно застопорить процесс, но в результате всё равно так или иначе возобладают желание и воля Вашингтона — он заправляет в НАТО всеми процессами. США хотят, чтобы Швеция до лета стала членом альянса, поскольку Западу нужны новые победы: Вашингтон хочет показать, что альянс расширяется, несмотря на призывы Москвы этого не делать», — заявил аналитик в комментарии RT.

При этом Блохин допустил, что присоединение Швеции к НАТО может произойти и до июльского саммита альянса.

«Ничего тут фантастического нет. Но даже если это произойдёт не до саммита, а после, ситуация кардинально не поменяется. Понятно, что Анкаре надо решить свои внутриполитические дела и усилить свою значимость в НАТО за счёт нынешнего вопроса расширения блока, однако Вашингтон сделает всё, чтобы Швеция стала частью НАТО, и Эрдоган не сможет этому помешать. Разумеется, Россия при этом будет отвечать на любые возможные провокации со стороны альянса и укреплять военную инфраструктуру в регионе», — заключил эксперт.