Власти Швеции: Стокгольм продолжит усилия для вступления в НАТО до саммита в июле

Швеция продолжит усилия для вступления в НАТО до саммита альянса в июле.

Об этом заявила министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл.

«Швеция продолжит свои усилия, чтобы стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе в июле», — приводит её слова РИА Новости.

Росвалл отметила, что присоединение Финляндии к альянсу не повлияет на безопасность Швеции.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о намерении добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита альянса 11 июля.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Швеция пока далеки от согласия по поводу вступления страны в НАТО.