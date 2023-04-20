Власти Швеции: Стокгольм продолжит усилия для вступления в НАТО до саммита в июле

Короткая ссылка
Швеция продолжит усилия для вступления в НАТО до саммита альянса в июле.
Власти Швеции: Стокгольм продолжит усилия для вступления в НАТО до саммита в июле
  • AP
  • © Johanna Geron

Об этом заявила министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл.

«Швеция продолжит свои усилия, чтобы стать членом НАТО до саммита в Вильнюсе в июле», — приводит её слова РИА Новости

Росвалл отметила, что присоединение Финляндии к альянсу не повлияет на безопасность Швеции.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о намерении добиться ратификации членства Швеции в НАТО до саммита альянса 11 июля.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и Швеция пока далеки от согласия по поводу вступления страны в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить