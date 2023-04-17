«Двуликость позиции»: в Финляндии усомнились в актуальности соглашения о демилитаризации Аландских островов

В Финляндии подняли вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после того, как страна присоединилась к НАТО. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на комментарии финских политиков и исследователей. Одни полагают, что соглашение больше не имеет смысла, тогда как другие, в том числе и власти этих территорий, считают, что демилитаризация островов должна сохраняться. Военные политологи, в свою очередь, подчёркивают, что Аландские острова важны для НАТО как плацдарм для контроля над Балтийским морем.

После вступления Финляндии в НАТО возникли сомнения в актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов. Об этом пишет финская газета Ilta-Sanomat.

Издание приводит мнение бывшего командующего вооружёнными силами и нынешнего депутата финского парламента Ярмо Линдберга. Он считает, что членство в альянсе позволяет поставить под сомнение мирный статус островов. Аналогичной точки зрения придерживается и бывший начальник разведки финских ВС, новоизбранный депутат парламента от партии «Национальная коалиция» Пекка Товери, который утверждает, что Аландские острова должны быть ремилитаризированы из-за предполагаемой агрессивной политики России.

Однако власти Аландских островов в лице главы муниципалитета Вероники Тёрнрос считают, что территория должна сохранить свой демилитаризованный статус. Единственный депутат от Аландских островов в парламенте Финляндии выразил поддержку сохранению статус-кво, указав, что и в рамках НАТО могут существовать демилитаризованные зоны, например норвежский Шпицберген.

При этом в 2022 году более 58% финских граждан поддерживали военное присутствие на островах из-за ситуации с безопасностью в Европе, о чём свидетельствуют результаты соцопроса Uutissuomalainen, опубликованного финским англоязычным порталом Yle.

Против милитаризации островов высказались всего 16% респондентов, ещё 28% не смогли определиться с выбором. В ходе исследования были опрошены 1 тыс. человек.

Свободные острова

Аландские острова сохраняют статус автономной и демилитаризованной провинции Финляндии с 1856 года, что с тех пор подтверждалось разными соглашениями, в том числе решением Лиги Наций 1920 года. При этом официальным языком на островах является шведский, а не финский.

На прошлой неделе на сайте гражданских инициатив Финляндии начался сбор подписей о закрытии российского консульства на Аландских островах из-за присоединения страны к НАТО. Для рассмотрения парламентом Финляндии документ должен собрать 50 тыс. подписей.

Аландские острова

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Министерство иностранных дел России в ответ выразило надежду, что Хельсинки продолжит соблюдать международно-правовые обязательства относительно статуса этих территорий.

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«Исходим из того, что позиция Финляндии, подтверждённая финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации», — приводит комментарий ведомства РИА Новости.

Российское посольство в Финляндии расценило попытки некоторых активистов поднять вопрос о закрытии консульства как стремление подорвать основы международно-правового режима островов, за долгое время зарекомендовавшего свою эффективность. Дипломаты подчеркнули, что консульство в столице Аландских островов — городе Мариехамн — работает на основе соглашения между СССР и Финляндией 1940 года, которое вместе с Аландской конвенцией 1921 года является неотъемлемой частью международно-правовой основы демилитаризованного статуса Аландов.

Напомним, Финляндия и Швеция, сохранявшие до недавнего времени нейтральный статус, заявили о намерении присоединиться к НАТО в качестве полноправных членов после начала российской спецоперации на Украине. Официальные заявки на вступление в альянс Хельсинки и Стокгольм подали 18 мая 2022 года.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. При этом заявка Швеции на присоединение к блоку до сих пор находится в подвешенном состоянии из-за принципиальной позиции Турции, которая отказывается ратифицировать её до выполнения шведской стороной всех политических условий Анкары.

Так, Анкара требует от Швеции объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Турции.

Блокирующий архипелаг

Эксперты, со своей стороны, отмечают, что статус Аландских островов устанавливался международными соглашениями, которые Хельсинки придётся разорвать в одностороннем порядке.

«Этот вопрос можно решить только одним способом — денонсировав международный договор. Тем более что желание изменить статус Аландов не связано с какими-либо реальными внешними обстоятельствами, а является инициативой Хельсинки. Эта проблема для финнов сама по себе возникла после их вступления в НАТО», — констатировал профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Винокуров.

Финские военные на учениях НАТО BALTOPS

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Однако в нынешней ситуации Финляндия может проигнорировать все международные договоры, обосновав это необходимостью защиты от России, считает эксперт.

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«Нам говорят, что есть какие-то правила, которые якобы определяют мировой порядок и международное право. В то же время есть и уверенность в том, что Финляндия отдаляется от такой позиции. По действующим соглашениям острова не меняют своего статуса даже в случае войны: они должны оставаться нейтральными. Впрочем, сейчас наблюдаются постоянные нарушения самых разных договорённостей, но будем надеяться, что в Финляндии возобладает разум и она воздержится от денонсации этого соглашения», — отметил Винокуров.

В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин выразил уверенность, что милитаризация островов ещё больше повысит взаимную напряжённость между РФ и Финляндией, спровоцированную вступлением последней в Североатлантический альянс.

«Повышается степень военной опасности, угрозы со стороны Финляндии. Аландские острова — это весьма важный географический пункт, целый архипелаг. При этом население там преимущественно шведское, а не финское. Но сегодня в Финляндии активно собираются обострить отношения с Россией, используя эти острова как некие стратегические пункты, где, по-видимому, планируется создать весьма жёсткую структуру контроля выхода в Ботнический залив», — пояснил политолог.

Несмотря на протесты местных властей, представляющих шведское население островов, Хельсинки так или иначе проведёт милитаризацию Аландского архипелага, уверен специалист.

«Продавить этот вопрос они смогут, ведь Швеция рано или поздно всё равно вступит в НАТО, а следовательно, они совместно будут осваивать эти острова в военном плане. Очевидно, что там разместят современные высокоточные системы вооружений, которые бы контролировали выход в залив, а также маршруты из Санкт-Петербурга в Калининград», — прогнозирует военный политолог.

Кроме того, он ожидает появления на островах средств ПВО и таких дальнобойных систем, как ATACMS.

«Это будут современные системы, которые контролировали бы вход в залив и изолировали маршруты прохождения наших боевых кораблей. Я думаю, что для них это уже не будет большой проблемой», — подчеркнул Кошкин.

При этом Финляндия продолжает в ряде сфер сотрудничество с Россией, например выполняя функцию транзитёра ядерного топлива, отмечают эксперты.

Напомним, ранее стало известно, что два самолёта с российским ядерным топливом вылетели из аэропорта Хельсинки — Вантаа. Это как минимум третий раз, когда российское ядерное топливо отправляется заказчикам через аэропорты Финляндии.