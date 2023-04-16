Ilta-Sanomat: в Финляндии подняли вопрос отмены демилитаризации Аландских островов

В Финляндии подняли вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после того, как страна присоединилась к НАТО.

Об этом пишет Ilta-Sanomat со ссылкой на комментарии финских политиков и исследователей.

«После того как Финляндия стала членом НАТО, возникает вопрос: существует ли сегодня соглашение о демилитаризации Аландских островов?» — говорится в статье.

Так, по мнению члена парламента от Аландских островов Матса Лёфстрёма, демилитаризация островов должна оставаться в силе, а страны НАТО никак не проблематизировали этот вопрос.

«В зоне НАТО есть и другие демилитаризованные районы, такие как норвежский Шпицберген», — сказал он.

Как ранее отметили в МИД России, Москва исходит из того, что Финляндия будет в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов.