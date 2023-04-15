МИД: Москва знает о сборе подписей в Финляндии за закрытие консульства России на Аландах

Российская сторона знает об инициативе в Финляндии о закрытии консульства России на Аландских островах.

Об этом сообщили в МИД России.

«Исходим из того, что позиция Финляндии... заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что сами аландцы не поддерживают эту инициативу.

Ранее в Финляндии появилась гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах в Балтийском море.