МИД: Москва знает о сборе подписей в Финляндии за закрытие консульства России на Аландах
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Об этом сообщили в МИД России.
«Исходим из того, что позиция Финляндии... заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов и присутствия на них консульства Российской Федерации», — приводит сообщение РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что сами аландцы не поддерживают эту инициативу.
Ранее в Финляндии появилась гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах в Балтийском море.