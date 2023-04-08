В Финляндии открыли сбор подписей за закрытие консульства России на Аландских островах

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В Финляндии появилась гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах в Балтийском море.
В Финляндии открыли сбор подписей за закрытие консульства России на Аландских островах
  • AFP
  • © Alessandro RAMPAZZO

Об этом сообщается на сайте гражданских инициатив страны.

«Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, это консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии», — говорится в описании предложения.

Инициативу уже поддержали более 7 тыс. человек.

4 апреля Финляндия официально вступила в Североатлантический альянс.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в спокойном ключе обнародует, когда настанет подходящий момент, то, что российской стороной будет сделано в ответ на вступление Финляндии в НАТО.

Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Россия уже начала выработку ответных мер для купирования возможных угроз из-за вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

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