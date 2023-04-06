Условия для Стокгольма: в Турции заявили о необходимости дополнительных шагов со стороны Швеции для вступления в НАТО

Стокгольму предстоит сделать ряд дополнительных шагов для членства в альянсе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее он отмечал, что проблема между двумя странами, как он отметил, всё ещё не решена. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его цель — добиться ратификации членства Швеции в альянсе после президентских выборов в Турции и до июльского саммита НАТО. Впрочем, по мнению экспертов, в ближайшие месяцы Анкара не изменит свою позицию по вступлению Швеции в блок и будет настаивать на неприсоединении королевства к альянсу, пока не окажутся выполнены её условия.

Швеция сделала недостаточно для вступления в НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Брюсселе.

«У нас была возможность провести переговоры с (госсекретарём США Энтони. — RT) Блинкеном, в ходе чего мы обсудили процесс вступления Швеции в НАТО, а также коснулись темы приобретения самолётов F-16. Мы объяснили, какие шаги должна предпринять Швеция, чтобы Турция одобрила её заявку на вступление в НАТО», — цитирует Чавушоглу ТАСС.

Ранее он заявил, что присоединение Швеции к блоку зависит от шведских властей и мер, предпринимаемых ими для этого. Турецкий министр сообщил, что в ходе встречи со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом он выразил надежду на решение проблемы с членством этой скандинавской страны в НАТО ещё до саммита альянса.

«Напомнил, что с 1 июня вступает в силу закон (о запрете деятельности, которая поддерживает террористические организации. — RT). Сказал, что членство Швеции в НАТО зависит от шагов Стокгольма, которые будут сделаны до саммита альянса», — приводит агентство Anadolu слова турецкого министра.

По словам Чавушоглу, он не может сказать, выполнит Швеция свои обязательства или нет, но проблема между двумя странами всё ещё не разрешена.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Стокгольм якобы выполнил обязательства перед Анкарой. 4 апреля он заявил, что его цель — добиться ратификации членства Швеции в альянсе после выборов в Турции до саммита НАТО 11 июля. По его словам, итоговое решение остаётся за Анкарой.

«С момента подачи Швецией и Финляндией заявок на вступление не прошло ещё и года. Обычно такие процессы занимают по нескольку лет, а у нас уже сейчас Финляндия — полноправный член, а вступление Швеции ратифицировали 28 союзников (по НАТО. — RT). За это время произошло многое. Сейчас Швеция гораздо ближе и намного более интегрирована с гражданской и военной структурами НАТО, чем на момент подачи заявки. А учитывая членство Финляндии, это ещё больше укрепляет безопасность Швеции», — заявил Столтенберг во время пресс-конференции.

По его словам, сейчас «тупиковой ситуации нет» в процессе принятия королевства в альянс.

«Мы были в тупике, но смогли из него выйти. На протяжении нескольких недель или месяцев не было встреч, не было контактов в рамках постоянного механизма... Недавно я беседовал с президентом Эрдоганом, и мы продолжаем работу на различных уровнях, чтобы добиться продвижения и (в вопросе. — RT) вступления Швеции», — отметил генсек блока.

Он подчеркнул, что шведская сторона станет членом НАТО, в альянсе, по его словам, «усердно работают» над тем, чтобы это произошло «как можно скорее».

«Но важно помнить, что о Швеции не забывают. Нельзя сказать, что никому до Швеции нет дела. Для всех союзников (по НАТО. — RT) Швеция важна. Союзники предоставили Швеции гарантии безопасности в двустороннем формате. Союзники нарастили своё присутствие в регионе. И Швеция присутствует за столом (переговоров. — RT). Швеция участвует всё больше в (деятельности. — RT) наших военной и гражданской структур. И невозможно себе представить, чтобы какая-либо атака или военная угроза против Швеции осталась без реакции НАТО. И это в ещё большей степени так при членстве Финляндии», — сказал Столтенберг.

Лидеры Турции, Швеции и Финляндии на подписании трёхстороннего меморандума

AP

© Bernat Armangue

Он также подчеркнул, что ситуация для Швеции сейчас «намного лучше», чем до подачи заявки.

«И мы сделаем так, чтобы она как можно скорее также получила полное членство», — заявил генсек НАТО.

Ранее Столтенберг уже не раз подчёркивал, что «с нетерпением» хочет поприветствовать Швецию как «полноправного члена семьи НАТО».

«Все союзники согласны с тем, что быстрое завершение процесса ратификации для Швеции будет отвечать общим интересам», — сказал он в видеообращении 31 марта.

О своей надежде на скорейшее вступление Швеции в НАТО на днях заявил и глава Пентагона Ллойд Остин. Он планирует прибыть с визитом в королевство в текущем месяце, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности и присоединения страны к блоку.

«Втягивание в НАТО»

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией ещё в мае прошлого года. Ратифицировать присоединение этих двух стран не согласились Турция и Венгрия.

Будапешт, как и Анкара, откладывает ратификацию документов о включении королевства в блок. В конце марта Венгрия перенесла её на неопределённый срок, сообщает Samnytt. По данным издания, венгерское правительство требует от шведских политиков предоставить гарантии уважительного отношения к его народу и власти. Тем не менее официальный Стокгольм не намерен менять свои подходы, констатирует Samnytt.

Позднее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заметил, что правительство страны не планирует оказывать давление на венгерский парламент, который самостоятельно примет решение о вступлении Швеции в НАТО. Министр напомнил, что депутатам не понравились регулярно повторявшиеся в течение последних лет нападки со стороны шведских политиков, которые упрекали Венгрию в отходе от демократических ценностей.

Также по теме «Большая доля лукавства»: сдержит ли Швеция обещание не размещать ядерное оружие на своей территории Швеция не будет размещать у себя ядерное оружие после присоединения к НАТО, заявил министр иностранных дел королевства Тобиас...

«Венгерские депутаты боролись за голоса избирателей, посещали избирательные округа, встречались с людьми, и, когда они услышали из Стокгольма, что венгерская политическая система является не демократией, а нелегитимной диктатурой, они сочли это несправедливым», — приводит слова Сийярто ТАСС.

Турция же не ратифицировала членство Швеции в НАТО, поскольку не согласна с позицией королевства по другому вопросу: Анкара хочет, чтобы Стокгольм объявил террористическими курдские организации и выдал лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в Турции в 2016 году.

В то же время Анкара и Будапешт дали согласие на вступление Финляндии в НАТО. Как заявила финский премьер-министр Санна Марин, поблагодарив страны альянса за поддержку, Финляндия выступает в настоящее время на стороне Швеции и намерена оказывать ей помощь, в том числе в вопросе присоединения к альянсу.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, включение Финляндии в НАТО и работа по вступлению в альянс Швеции завершили эру безопасности региона Северной Европы.

«Втягивание в НАТО завершило эту эру, полностью закрыло какие-либо разговоры относительно того, что этот регион теперь преисполнен безопасности. Это новые реалии», — отметила Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

По её словам, нейтральный статус стран региона долгое время обеспечивал «ореол безопасности».

«Придётся пойти на уступки»

Как отмечают эксперты, в ближайшие месяцы Турция не изменит свою позицию в отношении вступления Швеции в НАТО и будет настаивать на неприсоединении королевства к альянсу, пока не окажутся выполнены условия Анкары.

«Скорее всего, до турецких президентских выборов и, следовательно, до саммита НАТО решение принято не будет. Это объясняется тем, что Эрдоган достаточно много поставил на кон, достаточно сильно его политическое реноме зависит от этого решения», — заявил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он подчеркнул, что в контексте процесса вступления Швеции в НАТО необходимо принимать во внимание политическое противостояние в Турции в рамках подготовки к проведению выборов главы государства.

«На фоне таких внутриполитических процессов Эрдоган не будет идти на уступки и тем самым демонстрировать свою слабость — особенно в условиях той жёсткой и непростой избирательной кампании, которая проходит сейчас в Турции. Поэтому, несмотря на давление со стороны США, решение относительно Швеции будет на некоторое время отложено», — сказал эксперт.

Сожжение флага Швеции в Турции

Gettyimages.ru

© Hakan Akgun/ dia images

Однако после завершения президентских выборов ситуация может развиваться по двум возможным направлениям в зависимости от их результатов, считает Шаповалов.

«Если в Турции гипотетически придёт к власти оппозиция, которая занимает открытую прозападную позицию, то она немедленно положительно решит вопрос насчёт Швеции. Если же Эрдоган сохранит власть, вероятность чего велика, то здесь ситуация более неопределённая: вступление Швеции будет для Турции довольно сильным раздражителем, поскольку Стокгольм не выполнил обещание выдать курдских боевиков», — констатировал аналитик.

С другой стороны, по мнению Шаповалова, «отпадёт актуальность этого вопроса» в связи с завершением выборов и, возможно, Турция несколько смягчит свою позицию.

«Однако в любом случае в ближайшие месяцы с высокой степенью вероятности Швеция не вступит в НАТО», — подчеркнул аналитик.

Как отметил Шаповалов, также нужно учитывать, что по вопросу вступления шведского королевства в альянс на Анкару будет по-прежнему оказываться давление со стороны Вашингтона.

«США будут, как и раньше, давить на Турцию, и этот напор наверняка будет увеличен. В будущем Анкаре под влиянием Вашингтона всё же придётся пойти на уступки и снизить ставки в контексте процесса присоединения Швеции к альянсу», — заявил Шаповалов.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк высказал мнение, что вопрос о вступлении Швеции в НАТО, несмотря на текущую задержку, «практически решён».

«Несмотря на позицию Анкары, Швеция станет частью альянса, однако до июльского саммита блока этого не произойдёт. Анкара готова будет пойти навстречу Стокгольму, если, например получит хотя бы те самые самолёты F-16 от американцев, но на переговоры такого рода потребуется время», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Помимо этого, Данюк также связал решение Анкары по членству Швеции в НАТО с предстоящими в Турции президентскими выборами.

«Политически для Эрдогана важно, чтобы (Стокгольм. — RT) предпринял шаги в отношении террористической, по мнению турецких властей, курдской организации, чтобы это было сделано демонстративно до выборов», — отметил аналитик.

Впрочем, даже если Стокгольм на это пойдёт, глобальные противоречия, которые есть между Швецией и Турцией, «никуда не уйдут», считает Данюк.

«Однако гарантами этих переговоров по вступлению королевства в НАТО являются США, и я думаю, что в любом случае Швеция, как и Финляндия, станет частью альянса. Шведская военная инфраструктура уже усиленно готовится к тому, чтобы присоединиться к блоку. Вопрос лишь в том, сколько потребуется времени на то, чтобы Вашингтон смог договориться с Анкарой в рамках этого переговорного трека», — подытожил аналитик.