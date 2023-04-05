Глава Пентагона выразил надежду на скорейшее вступление Швеции в НАТО

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что надеется на скорейшее вступление Швеции в НАТО и намерен посетить страну в апреле.

«Я жду с нетерпением работы с Финляндией как с союзником и скорейшего вступления Швеции в альянс», — приводит сайт Пентагона слова Остина.

Он отметил, что отправится в Швецию в апреле с целью обсуждения вопросов региональной безопасности и вступления страны в НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция так же, как и Финляндия, выполнила все условия для присоединения к Североатлантическому альянсу. Финляндия 4 апреля официально стала членом НАТО. Церемония состоялась в Брюсселе.

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